港版國安法︱5萬人聯署促德國制裁中共達標 鄺頌晴籲續關注被扣留12人

身在德國讀書、外號「滑鼠娘娘」的鄺頌晴與曾被中國驅逐出境的德籍清華大學學生穆達偉David Missal，早前在德國發起聯署，呼籲德國聯邦政府制裁中國。聯署至昨日（13日）宣告達標，鄺頌晴在facebook表示，之後準備排期一個月內進行聽證會，穆達偉與鄺頌晴等人，將會將聯署授權帶入德國國會，促請國際制裁中國。

在聯署提到，全國人大今年6月強行通過「港版國安法」，違反《中英聯合聲明》及國際法；而且《國安法》將危及4,000名在港德國人及700家駐港德國公司，他們將面對政治迫害的風險及人身安全。

稱已預計有更多打壓及恐嚇

鄺頌晴自上月底開始呼籲市民加入聯署後，隨即受到包括香港自稱「公務員」的人士恐嚇。對於聯署最終於截止日期前8日成功達標，鄺頌晴讚揚港人在《國安法》的壓迫及政權的清算下，仍然參與聯署，「香港人真係好勇敢，响呢個政治低氣壓嘅環境下，仍然願意企出嚟。」

但她也謂，知道在聯署達標之後，中共及香港政權將會對他們作出更大的打壓，當中包括之前的恐嚇以及很可能無法回港，但她指：「（雖然）驚，但再驚都係要做，因為我哋冇錯」，又指與被內地扣押的12名港人，以及政府以協助逃犯拘捕的9人相比「其實真係唔算係啲乜」，因為自己仍有自由。鄺又呼籲港人，要繼續為12名港人發聲以及向港府及中共施壓。

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