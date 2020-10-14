險墮橋科大資優生藏武器今囚10個月 官認同犯案非出於私利

患先天性發展障礙及自閉症的科大資優男學生，去年7月在上水遊行期間險墮橋幸獲救。他於今年1月參與上水遊行期間，被搜出生果刀、士巴拿及木棍，再於5月銅鑼灣反國安法遊行中被搜出天拿水及鎚仔等物品。男生早前認罪，裁判官黃雅茵今判刑時指，兩案均沒證據顯示被告曾使用涉案物品或率先帶物品到現場，亦明白被告犯案並非出於私利，只是用錯方法表達意見。黃官並因應被告病情，以人道理由再作減刑，終判被告入獄10個月。

被告吳睿康（22歲）早前分別承認管有攻擊性武器罪，以及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。辯方今進一步求情時指，被告親撰求情信，表示明白所為自私，危及守法市民參與和平示威的權利。被告在信中亦指，他以往為個人問題找藉口逃避，至涉案後才不再掩耳盜鈴，向私家精神科醫生求助，承諾日後會繼續接受輔導。

從示威者手中取得涉案物品 承諾轉交他人

裁判官判刑時引述報告內容，指被告透露案發時從不知名示威者手中取得涉案物品，並承諾會將它們交給另一些示威者，承認犯案是基於衝動及批判性思維薄弱等原因。被告明白將該些物品在激進示威下交給他人，會助長破壞行為，承諾日後會避免沉迷社運新聞，亦不再參加激進示威活動。報告亦透露，被告不曾和父母討論社運，雙親也是在兒子被捕後才得知他參與社運。

辯方求情時亦引述香港、英國及澳洲等地案例，希望法院判刑時考慮到被告病情、對父母的影響等因素，希望兩罪部份刑期同期執行。裁判官指出，即使被告所涉罪行嚴重，以及案件都是在社會運動下發生，而阻嚇等原則在法庭量刑時佔有較大比重，但不代表更生原則及被告年齡等因素不獲考慮。

惟裁判官亦指出，被告所涉兩案的日期、地點、控罪、物品等均有不同，雖然兩案都和示威有關，但兩案罪責並無相互關係。裁判官表示，報告顯示被告病情令他容易犯上相關罪行，惟未看到被告是受到自閉症及過度活躍症影響而重犯，又指對於被告雙親養育兒子至就讀大學的境遇感到同情，惟法庭看不見有例外情況，令判刑對父母的影響成為求情理據。

考慮到被告病情難以適應獄中生活

就上水中心外藏攻擊性武器案，裁判官認為沒證據顯示被告曾參與包圍、襲擊或阻止案中內地男子離開、使用涉案武器、包裹武器以免他人發現或留下指模，以及案發前預先帶它們到現場。

至於反國安法遊行一案，裁判官指被告在保釋期間犯案，加劇案件嚴重性，而案中最嚴重的物品應屬點火工具及天拿水，被告也承認當天欲參與公眾活動。惟沒證據顯示公眾活動確曾發生，以及有人身及財物損失，而被告也沒使用涉案物品。

裁判官指，被告作案並非出於私利，只是用了錯誤方法表達意見。裁判官考慮到部份武器殺傷程度不高，以及被告年齡等因素，在上水案以三個月監禁作量刑起點，反國安法遊行案則以15個月作起點，在認罪扣減和兩罪部份刑期同期執行後，理應判囚11個月。

但裁判官認為，考慮到被告的自閉症病情嚴重、社交能力差、難於表達想法、思想固執等因素，他在獄中會較別人難以適應有紀律的群體生活，因而以人道理由再減刑一個月，總刑期10個月。

上水遊行當日有男子被推撞

案情指今年1月5日下午，網民在上水舉行反水貨客遊行，其間有操普通話的中年男子遭示威者包圍，有人喊「打死個大陸仔」，並有三人踢及推撞他，最終逃離現場。被告其後在上水中心外遭警員截停，警方從其褲袋及背囊中搜出一把生果刀、一支木棍及一支士巴拿，其後准被告保釋。

至今年5月27日，網民號召反國歌法及反國安法遊行。當日早上10時許，被告在銅鑼灣東角道與軒尼詩道交界被警員截查，搜獲涉案兩支鋼筋、一支士巴拿、兩支螺絲批、一個鎚、一把刀、一把剪鉗、一個打火機、一個點火器及兩樽天拿水，以及護目鏡、豬嘴等物品。

據小欖精神科醫生報告指，被告雖然是資優生，智力優異，但因發展障礙，有別於一般大學生。報告指，被告堅持己見，有輕微強迫行為，興趣狹窄，性格孤僻迴避，表現怪異，容易嬲怒，高中時情緒暴躁，至大學時情緒波動。他對於生活作息以及自理能力均掌握不佳，甚至每日只進餐一次，一周只洗澡一次，很少擦刷牙，又拒絕與任何親戚朋友見面，甚至連與父母都很少說話。報告建議被告接受溝通技巧及衝動控制訓練。

辯方透露，被告現正修讀最後一年大學課程，只差些微學分便可雙學位畢業。

【案件編號：ESCC1018、FLCC89/20】

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