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險墮橋科大資優生藏武器今囚10個月 官認同犯案非出於私利

38分鐘前
科大生吳睿康當日險墮天橋。
(資料圖片)

患先天性發展障礙及自閉症的科大資優男學生，去年7月在上水遊行期間險墮橋幸獲救。他於今年1月參與上水遊行期間，被搜出生果刀、士巴拿及木棍，再於5月銅鑼灣反國安法遊行中被搜出天拿水及鎚仔等物品。男生早前認罪，裁判官黃雅茵今判刑時指，兩案均沒證據顯示被告曾使用涉案物品或率先帶物品到現場，亦明白被告犯案並非出於私利，只是用錯方法表達意見。黃官並因應被告病情，以人道理由再作減刑，終判被告入獄10個月。

被告吳睿康（22歲）早前分別承認管有攻擊性武器罪，以及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。辯方今進一步求情時指，被告親撰求情信，表示明白所為自私，危及守法市民參與和平示威的權利。被告在信中亦指，他以往為個人問題找藉口逃避，至涉案後才不再掩耳盜鈴，向私家精神科醫生求助，承諾日後會繼續接受輔導。

從示威者手中取得涉案物品 承諾轉交他人

裁判官判刑時引述報告內容，指被告透露案發時從不知名示威者手中取得涉案物品，並承諾會將它們交給另一些示威者，承認犯案是基於衝動及批判性思維薄弱等原因。被告明白將該些物品在激進示威下交給他人，會助長破壞行為，承諾日後會避免沉迷社運新聞，亦不再參加激進示威活動。報告亦透露，被告不曾和父母討論社運，雙親也是在兒子被捕後才得知他參與社運。

辯方求情時亦引述香港、英國及澳洲等地案例，希望法院判刑時考慮到被告病情、對父母的影響等因素，希望兩罪部份刑期同期執行。裁判官指出，即使被告所涉罪行嚴重，以及案件都是在社會運動下發生，而阻嚇等原則在法庭量刑時佔有較大比重，但不代表更生原則及被告年齡等因素不獲考慮。

惟裁判官亦指出，被告所涉兩案的日期、地點、控罪、物品等均有不同，雖然兩案都和示威有關，但兩案罪責並無相互關係。裁判官表示，報告顯示被告病情令他容易犯上相關罪行，惟未看到被告是受到自閉症及過度活躍症影響而重犯，又指對於被告雙親養育兒子至就讀大學的境遇感到同情，惟法庭看不見有例外情況，令判刑對父母的影響成為求情理據。

考慮到被告病情難以適應獄中生活

就上水中心外藏攻擊性武器案，裁判官認為沒證據顯示被告曾參與包圍、襲擊或阻止案中內地男子離開、使用涉案武器、包裹武器以免他人發現或留下指模，以及案發前預先帶它們到現場。

至於反國安法遊行一案，裁判官指被告在保釋期間犯案，加劇案件嚴重性，而案中最嚴重的物品應屬點火工具及天拿水，被告也承認當天欲參與公眾活動。惟沒證據顯示公眾活動確曾發生，以及有人身及財物損失，而被告也沒使用涉案物品。

裁判官指，被告作案並非出於私利，只是用了錯誤方法表達意見。裁判官考慮到部份武器殺傷程度不高，以及被告年齡等因素，在上水案以三個月監禁作量刑起點，反國安法遊行案則以15個月作起點，在認罪扣減和兩罪部份刑期同期執行後，理應判囚11個月。

但裁判官認為，考慮到被告的自閉症病情嚴重、社交能力差、難於表達想法、思想固執等因素，他在獄中會較別人難以適應有紀律的群體生活，因而以人道理由再減刑一個月，總刑期10個月。

上水遊行當日有男子被推撞

案情指今年1月5日下午，網民在上水舉行反水貨客遊行，其間有操普通話的中年男子遭示威者包圍，有人喊「打死個大陸仔」，並有三人踢及推撞他，最終逃離現場。被告其後在上水中心外遭警員截停，警方從其褲袋及背囊中搜出一把生果刀、一支木棍及一支士巴拿，其後准被告保釋。

至今年5月27日，網民號召反國歌法及反國安法遊行。當日早上10時許，被告在銅鑼灣東角道與軒尼詩道交界被警員截查，搜獲涉案兩支鋼筋、一支士巴拿、兩支螺絲批、一個鎚、一把刀、一把剪鉗、一個打火機、一個點火器及兩樽天拿水，以及護目鏡、豬嘴等物品。

據小欖精神科醫生報告指，被告雖然是資優生，智力優異，但因發展障礙，有別於一般大學生。報告指，被告堅持己見，有輕微強迫行為，興趣狹窄，性格孤僻迴避，表現怪異，容易嬲怒，高中時情緒暴躁，至大學時情緒波動。他對於生活作息以及自理能力均掌握不佳，甚至每日只進餐一次，一周只洗澡一次，很少擦刷牙，又拒絕與任何親戚朋友見面，甚至連與父母都很少說話。報告建議被告接受溝通技巧及衝動控制訓練。

辯方透露，被告現正修讀最後一年大學課程，只差些微學分便可雙學位畢業。

【案件編號：ESCC1018、FLCC89/20】

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險墮橋科大男生管有物品意圖摧毀或損壞財產管有攻擊性武器吳睿康
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