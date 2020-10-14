【本報訊】香港管弦樂團一名意大利籍管樂手初步確診武漢肺炎，他上周五、六曾參與在尖沙嘴香港文化中心的演奏，特首林鄭月娥等高官都有出席。整個港樂逾100人須隔離檢疫，衞生防護中心建議出席的觀眾包括林鄭接受檢測。有專家指管樂經空氣傳播病毒風險大，同場樂手及觀眾有感染風險。雖有感染風險，但林鄭仍決定北上，參與今日由國家主席習近平主持的深圳特區成立40周年慶典。

衞生防護中心昨指正調查一宗初步確診，涉及一名35歲香港管弦樂團男成員。據港樂內部訊息，初步確診是35歲的低音單簧管樂手艾爾高（Lorenzo Iosco），他上周五、六在文化中心參與「樂季揭幕：貝多芬音樂節：廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲」音樂會，艾爾高當日曾在文化中心地下、3M樓、4樓、5樓、8樓及星巴克咖啡店逗留。

徐英偉馬逢國同出席

翻看音樂會片段，艾爾高與至少10名管樂手當時無戴口罩，指揮廖國敏亦然，其他弦樂手等成員則有戴上，管樂手之間有透明膠板阻隔。據悉，整個樂團成員逾100人須送往竹篙灣隔離檢疫，幾乎全團人均要接受14天檢疫。

港樂證實一名樂師初步確診，暫時關閉辦公室以徹底清潔消毒，並取消10月16日、17日、23日及24日的演出，下周公佈退款安排。康文署稱，初步確診的樂師表演期間沒有接觸公眾人士，進入文化中心時體溫正常。署方即日起暫停開放文化中心演藝大樓及音樂廳以全面清潔消毒，演藝大樓本周五重開，音樂廳10月25日重開。

香港發強體育總會也有派員參演音樂會的劇目《謝灶君》，表演舞獅，有最少五名成員參與。總會昨晚在facebook表示，參與表演成員在文化中心3樓，並無與其他演奏者接觸，會配合衞生署檢疫措施。不過，染疫樂手也曾在3M樓停留。演藝學院音樂學院表示，曾與相關香港管弦樂團團員接觸的教職員及學生接受須接受檢測，並於家居隔離14天，音樂學院將暫時關閉。

片段顯示，台下觀眾相當多，其中觀賞周五晚音樂會的已知觀眾包括林鄭月娥、民政事務局長徐英偉及立法會議員馬逢國。特首辦聲稱，林鄭出席活動時全程戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。衞生防護中心有建議她接受檢測，並在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況，林鄭過去兩天已不只一次接受檢測。不過，特首辦並無交代檢測結果。

專家：觀眾有感染風險

民政事務局長新聞秘書回覆，徐英偉並非緊密接觸，毋須檢疫，但會盡快接受檢測。馬逢國接受本報查詢時表示，當晚觀眾都有戴口罩及相隔座位，觀眾席相距表現台有一段距離，他亦沒有與樂手互動，不擔心受感染。他暫未接獲檢測通知，「如果收到，都會去檢測」。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，管樂比弦樂傳播病毒風險大，「管樂要用口吹奏，就算有膠板，都未能阻止空氣傳播」，樂手吹奏加上現場冷氣氣流，病毒微粒最遠或可散播到20呎外，就算在場人士有戴口罩，但外科口罩對防止空氣傳播效率低於一半，同場團員及觀眾都有感染風險，認為應強制觀眾接受檢測。武肺病毒有潛伏期，梁建議特首和觀眾即使首次檢測呈陰性，數天後宜再作檢測。