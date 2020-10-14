大灣區投票︱將「政權渴求」扭曲成「市民訴求」 傳票站秩序交由內地執法

特首林鄭月娥接受深圳衞視訪問時聲言，容許居內地港人投票是「社會訴求」，有傳政府擬於下月向立法會提出修改選舉條例，以便趕及明年立法會選舉落實。民主黨副主席尹兆堅直言，連月來聽到市民對跨境投票的質疑聲音比要求實行的聲音要高，質疑政府將「政權渴求」扭曲成「市民訴求」，強行「扭轉香港（市民）主流的民意」。

左報及建制派年初起一直要求研究實施大灣區跨境投票、設立「關愛隊」等，雖然民主派一直提出會涉及選舉舞弊等問題，但港府未有聽取意見，連日已有消息指，政府已準備修例容許內地港人投票，《星島》及《信報》今日亦報道當局蓄勢待發，內地投票票站不局限大灣區，還包括上海及北京等，屆時擬派員到內地票站點票，票站秩序則交由內地執法。

尹兆堅今早出席電台節目時稱，留意到社會上有許多質疑跨境投票的聲音，包括法律理據、執行方式等，但「政權渴求」竟被扭曲成「市民訴求」，斥政府強行「扭轉」香港的主流民意，令政府強推跨境投票合理化，他亦指，政府亦為「在港主要居住地址」製造合法漏洞，質疑當局難以查證選民資格。

周浩鼎死撐無損香港選舉公信力

出席同一節目的民建聯周浩鼎則指港人不應將「內地執法機關刻意標籤成為負面」，稱只要政府清晰交代具體執行方法，不認為會損害香港選舉的公信力。

被問及選管會日前發表的報告引述建制派意見指初選有機會「誤導」選民，建議政府規管，尹兆堅直指，對報告內有關對初選的指控感到錯愕，強調初選需受到《選舉（舞弊及非法行為）條例》監管，反問建制派黨內協商篩選機制「（又）係屬於咩行為？」，批評他們「妖魔化」民主派初選。

周浩鼎則指，民主派初選有數十萬人投票、又有區議員借出辦事處做票站，擔心部份市民會誤會為正式立法會選舉，又質疑區議員職能是否容許他們借出辦事處做票站，並質疑選管會若繼續容許初選舉行，有容許民主派「打茅波」之嫌，建議政府修例規管、並徹查相關參選人在活動中是否有違反「港版國安法」的行為。

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