武漢肺炎︱市民憂雙重夾擊搶打流感疫苗 家庭醫生：5日為500人打針

武漢肺炎及流感隨時在今個冬季雙重夾擊香港，不少市民為免雙重感染下搶打流感針，導致現時市面已出現流感疫苗短缺的情況。家庭醫生林永和表示，5日內已為500名市民接種流感疫苗，每日接獲約100宗接種流感疫苗的查詢，不少接種者是以往不會打針的20至50歲健康人士，形容現時流感疫苗短缺情況罕見。香港醫學會會長蔡堅也表示，市面流感疫苗短缺，相信與全球爭相搶購疫苗有關。

5日內為500人接種 數量比以往每月多

林永和表示，不少市民擔心若同時感染武漢肺炎及流感，病情會更嚴重；因現時未有武漢肺炎疫苗，故先接種流感疫苗，至少可預防感染流感，導致今年出現因武肺而搶打流感針的罕見情況。他5日內已為500名市民接種，「以前一個月都打唔到500針」，每日接獲約100宗有關接種流感疫苗的查詢。

他指，以往主要是獲政府資助的長者接種流感疫苗，但今年罕有地有不少20至50歲健康人士自費接種；有小學生原可在學校接種，但家長擔心一旦疫情嚴重要停課便未能接種，故寧願自費帶子女到診所接種。以往甚少會接種疫苗的中學生，今年也接種，需求大增令市面流感疫苗短缺。

林永和補助充，估計今年接種流感疫苗人數較以往多30%，可能最終在疫苗不足下，部份想接種的人未能接種。有藥廠表示，會嘗試從外國調配疫苗來港，但在全球搶針下並不容易。

蔡堅亦表示，流感疫苗出現短缺，他也因想接種的病人增加，而額外向藥廠訂數十劑疫苗，但最快要一個月後才有貨；有醫生表示藥廠提供的疫苗較訂購數量少。他相信疫苗短缺可能與全球搶針有關。

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