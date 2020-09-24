健康online︱入秋「身痕」小心是受外燥內燥夾擊 少吃辛辣煎炸與捱夜助皮膚潤澤

入秋轉季皮膚感到繃繃緊、容易周身痕，令人難以忍受。中醫師指出，受秋天的乾燥氣候影響，經常捱夜、愛吃辛辣煎炸食物、情緒悲觀或容易發嬲的人，都容易造成陰虛體質，被風燥之邪侵襲，引致皮膚變得乾燥、痕癢。建議要調節飲食、減少夜瞓、多護膚來改善問題。推介吃雪梨、蜂蜜及芝麻糊等有滋潤作用食材，亦可煲「潤燥茶」和「養顏湯」飲用。

註冊中醫師邱海澄表示，秋天對應的臟腑是肺，中醫理論認為「肺主皮毛，喜潤而惡燥」，秋季正是燥偏旺的季節，人體容易受風燥之邪侵襲，若侵襲了皮膚，便會失去津液滋養，出現皮膚乾燥、痕癢。燥又分為外燥及內燥，前者指氣候和環境上的乾燥，屬外在的；至於引起內燥的原因很多，包括都市人習慣捱夜、唔夠瞓，形成了陰虛火旺體質致內燥；愛吃辛辣油膩食物，影響了脾胃運作，包括生血、生津及生陰的功能下降，令人更易燥。至於情緒差如容易嬲，有機會造成肝火旺盛，即體內有火及燥熱等。另外，女性在懷孕期間或產後疏於調理，或正值更年期前後，會容易有「陰虛、血虛」體質，即內燥。一旦秋天遭外燥、內燥同時夾擊，便會產生皮膚痕癢等相關表現。

臨床上病人會以中年或老年人為主，大部份人有陰虛或血虛體質。通常會因某些疾病來求診，但睇症時會同時反映近期開始有皮膚繃緊、周身痕的問題。有些病人會較易在夜晚發作，有些病人則在沖熱水涼、吹冷氣或曬太陽後，感到皮膚痕癢無比。

其他有機會伴隨的症狀，包括嘴唇乾或嘴唇燥裂、咽乾口渴如「飲完水都覺得口渴」、乾咳咽癢、容易便秘、大便乾及硬身等。邱指，曾有50多歲中年女士因失眠、胃脹問題來求診，她面色蒼白、手肘皮膚有很多抓痕，細問下原來每逢吹冷氣、沖熱水涼後，就有周身痕的情況。即使已塗用潤膚膏，情況也沒有很大改善，有時甚至「痕到瞓唔到」。診症後認為屬血虛體質，加上她工作忙碌，日常要應付工作兼照顧家庭，常常休息不足，有內燥問題，影響了健康。中醫治療主要針對健脾、養血滋陰，病情才獲改善。

要紓緩皮膚痕癢等問題，臨床上一般會以「養陰」為治療方案，即要為病人減少水份流失，保持潤澤。常用如沙參、麥冬、玉竹、百合、生地及石斛等有養陰作用的中藥，以達到滋陰潤燥、潤澤肌膚及止癢的功效。

邱建議皮膚易痕、成日感到皮膚繃緊的人，要多留意飲食，應避免或少吃辛辣、燥熱、油炸食物，例如麻辣火鍋、燒肉。至於都市人鍾情的咖啡、奶茶，其實屬燥熱之物，中醫認為飲太多會生燥、傷津和耗陰，宜少飲。日常不妨多吃一些有潤澤功效的食材，例如芝麻糊、杏仁露、蜂蜜、梨、桑葚、提子等食物。平日要充足飲水。其中雪梨可潤肺生津及止渴，黑芝麻則入腎及有滋潤作用，杏仁可潤肺、潤腸，建議可適量食用。

在起居生活方面，盡量要減少夜睡，如避免捱夜工作、玩手機唔瞓覺，提防體質變陰虛，同時要戒掉煙酒。踏入轉季，可改穿長袖衫褲，純棉質地及較鬆身的款式，減少皮膚外露，以免皮膚水份流失。護膚工作不可缺少，建議選擇適合自己肌膚的產品，薄塗皮膚表面即可。

邱推介皮膚容易痕癢人士可飲用「潤燥茶」，有潤肺清熱、潤澤肌膚的作用，適合皮膚乾燥搔癢或有咽乾口渴症狀的人，材料包括桑葉、菊花、枸杞子、生地黃、黃精及黑棗。另一款為「養顏湯」，有益氣養血、潤膚養顏功效，皮膚易乾、多皺紋、容易便秘及口乾的人可服用；材料包括五指毛桃、百合、銀耳、懷山、南北杏、麥冬、栗子及乳鴿，其中乳鴿養血、行血，帶滋潤效果，五指毛桃可補氣，幫助潤澤之物帶往全身。

【食療推介】

潤燥茶

功效：潤肺清熱、潤澤肌膚

材料：桑葉、菊花及枸杞子各3克、生地黃及黃精各2克、黑棗4粒要去核

做法：熱水沖淨材料，再放熱水泡浸約10分鐘即可。濾渣取汁，可代茶飲用

宜忌：適合入秋後常感咽乾口渴、皮膚乾燥搔癢人士，可每星期服3次。患感冒、脾胃消化功能欠佳或常出現泄瀉人士不宜

養顏湯

功效：益氣養血，潤膚養顏

材料：五指毛桃50克，百合、銀耳及懷山各15克、南北杏20克、麥冬10克、栗子200克及1隻乳鴿

做法：乳鴿去內臟、洗淨，汆水後瀝乾水備用。其他材料浸軟、洗淨後，連同乳鴿及2公升水放煲內。用大火煲30分鐘，再改用細火煲約2小時，加少許鹽調味即可

宜忌：適合皮膚易乾、多皺紋、容易便秘及口乾的人，但感冒患者不宜

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