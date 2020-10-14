延任議會●特稿︱保皇黨圖包攬委員會正副主席 派何君堯蔣麗芸惡鬥泛民

延任後的立法會今日（14日）展開新一年度會期，明日（15日）起一連兩日各委員會將會進行正副主席選舉。佔議會大多數的建制派過往都會「放生」部份主席位予民主派議員，惟今年度泛民建制關係趨緊張，建制料包攬所有委員會正副主席，並派出被視為建制「重炮手」的蔣麗芸及何君堯出戰本身由泛民掌舵的福利事務委員會和資訊科技委員會。何君堯預計主席選舉程序不會順利一次完成，明言「兵來將擋、水來土掩」。

民主派上年度藉委員會主席選舉拉布，如公民黨郭榮鏗足足用了7個月處理內委會主席選舉，令泛民與建制的關係陷入冰點。自恃在人數上有優勢的建制派今年度打算包攬所有委員會正副主席，將會使出兩大招數，爭取在一次會議完成委員會主席選舉，包括上年度擔任事務委員會主席的建制派不再在同一委員會爭連任，防止民主派議員主持主席選舉：以及在必須由泛民主持主席選舉的福利事務委員會和資訊科技委員會，派出蔣麗芸和何君堯迎戰。

欲杜絕民主派借副主席身份把持選舉議程拉布

中聯辦早前下令建制派未來一年要整頓司法、教育和社福「三座大山」，在立法會相關範疇的委員會，正副主席都會換人。福利事務委員會由民主黨鄺俊宇和社福界邵家臻，換上民建聯蔣麗芸和旅遊界姚思榮；司法及法律事務委員會由經民聯梁美芬和公民黨郭榮鏗，換成身兼行會成員的民建聯張國鈞及建制班長廖長江；至於教育事務委員會則由新民黨葉劉淑儀和教育界葉建源，換成經民聯梁美芬和工聯會麥美娟，泛民主派一席不留。

目前的安排杜絕了民主派借副主席身份把持選舉議程拉布，過去民主派以主持身份要求舉行選舉論壇、或者要求參選人闡述政綱的情景難以重現，預料大部分委員會可在半小時的預定時間內完成選舉主席程序。

何君堯預告要整頓港台及政府新聞處

被建制派安排到資訊科技委員會「惡鬥」民主派主持的何君堯接受《蘋果》查詢時坦言，預料明日的主席選舉不會順利一次完成，形容自己將會「兵來將擋、水來土掩」，又說泛民若然「玩嘢得太過份」，會要求立法會主席梁君彥正如上次內委會的情況，運用主席權力「踢走」泛民主持，改由建制派議員主持會議。何又明言，接手資訊科技委員會後將有許多計劃，包括整頓香港電台和政府新聞處，認為兩者職能重叠應該合併，亦會繼續督促和監察港台履行公共廣播職能。

至於蔣麗芸則料一次會議可完成主席選舉，並呼籲民主派在福利事務委員會不要拉布：「民生福利唔好玩嘢」。

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