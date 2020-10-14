少女藏汽油彈原料判感化 律政司上訴今改判服務令

曾審理多宗示威案的屯⾨法院裁判官⽔佳麗，早前曾先後判試掟汽油彈的少年和藏汽油彈原料的少女判感化令，惹來建制傳媒狙擊。律政司及後認為判刑過輕，先後申請加刑。律政司早前指少女初中時遲到缺課，⽽⽔官判刑時以⼤篇幅稱讚其校內表現，忽略阻嚇及懲罰等元素，應判更⽣中⼼。上訴庭早前索取少女社會服務令報告後，接納報告建議，今下令撤銷感化令，改判少女接受120小時社會服務令，其間須每晚7時起守宵禁令。

少女代表大狀今透露社會服務令報告正面，顯示少女在學校及課外活動表現均良好，並指少女背景良好、初犯、有悔意，報告亦推薦少女履行社會服務令。

上訴庭首席法官潘兆初指，考慮到報告內容，認為社會服務令是合適刑罰，改判少女接受120小時社會服務令，並下令她須遵守三項條件，包括每晚7時至翌晨6時在家中宵禁、在督導主任指定的地方居住，以及接受主任教育課程及指導。潘官強調今次判刑是刑期覆核，提醒少女如社會服務令生效期間違反指令，會作進一步懲處，甚至重新判刑。

律政司指少女早有預謀

本案15歲中四女生早前承認管有⼯具意圖作非法⽤途罪，案發為去年國慶前夕，水官判她接受感化⼀年。律政司早前上訴指案情嚴重，少女犯案並非出於巧合，是早有預謀。當⽇深夜她帶汽油彈原材料出街，顯示她意圖付諸實⾏；但原審裁判官⽔佳麗判刑時提及少女願意認罪、汽油彈並未組裝等理由，認為可判感化。

律政司又指⽔官的判刑理由夾雜諸多勸勉的話，對判刑理由是否清晰有保留。⽽⽔官以⼤篇幅講述少女校內表現有進步，讚她是好學⽣，予⼈感到過份注重少女個⼈狀況⽽忽略了阻嚇、保護社會以及懲罰等元素，屬原則上犯錯。

上訴庭認為不能與縱火相提並論

上訴庭質疑，本案不能與縱火案相提並論，少女只是管有汽油彈原材料，並未證明材料能否製成汽油彈；律政司可推論少女有意製作汽油彈，但延伸⾄意圖投擲汽油彈，在推論少女意圖上屬「跳步」。少女⼀⽅則指，案發時她⾝上沒有打火機等易燃物，⽽且「距離整到汽油彈，⼗畫都未有⼀撇」。上訴庭並認為更⽣中⼼、勞教中⼼或教導所均非合適判刑。

另外，15歲中三男生年初凌晨在元朗街頭試擲汽油彈，裁判官水佳麗形容他「過去其實都係一個真係好優秀、好好嘅細路」，判處18個月感化令，其中9個月須居於院舍並遵守宵禁令。惟律政司指刑罰過輕，提出上訴，上訴庭早前接納律政司建議，下令撤銷原審判刑，改判男生入勞教中心。

【案件編號：CAAR7/20】

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