兼職運輸工理大生藏摺刀罪成 今判囚九個月

去年12月9日網民發起「大三罷」黎明行動，兼職運輸工的理大生當日在旺角被搜出摺刀、筆型玻璃爆破器及卡片刀等，早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器、以及管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪罪成。裁判官劉綺雲今判刑指，涉案工具有殺傷性，考慮案情嚴重及被告已還柙半年，終決定判被告入獄九個月。據知被告扣除還柙期間行為良好可獲提早釋放的日子，有望數天後出獄。

18歲被告陳靖鋒報稱運輸工，亦正就讀理工大學一年級。兩項控罪指他於去年12月9日在旺角彌敦道好望角大廈外，攜有一把摺疊刀和卡片刀，以及一支筆型玻璃爆破器。

裁判官今判刑時指，涉案工具即摺刀與筆型玻璃爆破器均對人構成危險，有一定殺傷力。案發時有眾多人士在現場聚集叫囂，阻塞交通，警方到場截查才揭發被告犯案。本案案情和控罪性質嚴重，監禁式刑罰合適。

辯方力陳被告是大好青年

劉官指，基於被告身體狀況不適合入住勞教中心，報告雖然建議可判入更生中心，但劉官認為被告屬初犯，報告對他有正面評價，且被告已還押數月，若再判更生中心，有機會刑罰過重。考慮到被告仍在求學中，希望盡快回復校園生活，故決定判入獄九個月。

辯方今早求情時，引用早前另一宗管有攻擊性武器案件為例，指兩案背景相若，案中被告因管有一把摺刀、三把萬用刀被定罪，裁判官最終判該案被告入獄九個月。辯方指，本案被告非游手好閒之徒，他是大學生、品學兼優、有家庭支持，還兼職幫補家計，是名大好青年。被告提訊後被扣押5個月後獲得保釋，定罪後再還押4周，羈押總計逾半年，已受足夠懲罰，盼法庭別以更生中心作判刑考慮。

拘捕被告的警員吳德輝早前供稱，由於當日有市民號召「三罷」及堵路，警員遂在晚上約10時乘警車在旺角巡邏。現場有大批市民聚集，但車輛仍可駛過。吳在案發地點見到被告等約八人聚集叫囂，形迹可疑，於是下車截查，他負責搜查穿黑褲的被告。當被問及「喺度做乜」時，被告不回答。

辯方曾傳召被告僱主夫婦出庭，力證涉案工具其實是被告隨身用以拆箱和書寫之用，當晚他們與被告用膳完畢。惟劉官拒絕接納二人證供。

【案件編號：WKCC4525/19】

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