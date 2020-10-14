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兼職運輸工理大生藏摺刀罪成 今判囚九個月

1小時前
被告陳靖鋒
(蘋果日報)

去年12月9日網民發起「大三罷」黎明行動，兼職運輸工的理大生當日在旺角被搜出摺刀、筆型玻璃爆破器及卡片刀等，早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器、以及管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪罪成。裁判官劉綺雲今判刑指，涉案工具有殺傷性，考慮案情嚴重及被告已還柙半年，終決定判被告入獄九個月。據知被告扣除還柙期間行為良好可獲提早釋放的日子，有望數天後出獄。

18歲被告陳靖鋒報稱運輸工，亦正就讀理工大學一年級。兩項控罪指他於去年12月9日在旺角彌敦道好望角大廈外，攜有一把摺疊刀和卡片刀，以及一支筆型玻璃爆破器。

裁判官今判刑時指，涉案工具即摺刀與筆型玻璃爆破器均對人構成危險，有一定殺傷力。案發時有眾多人士在現場聚集叫囂，阻塞交通，警方到場截查才揭發被告犯案。本案案情和控罪性質嚴重，監禁式刑罰合適。

辯方力陳被告是大好青年

劉官指，基於被告身體狀況不適合入住勞教中心，報告雖然建議可判入更生中心，但劉官認為被告屬初犯，報告對他有正面評價，且被告已還押數月，若再判更生中心，有機會刑罰過重。考慮到被告仍在求學中，希望盡快回復校園生活，故決定判入獄九個月。

辯方今早求情時，引用早前另一宗管有攻擊性武器案件為例，指兩案背景相若，案中被告因管有一把摺刀、三把萬用刀被定罪，裁判官最終判該案被告入獄九個月。辯方指，本案被告非游手好閒之徒，他是大學生、品學兼優、有家庭支持，還兼職幫補家計，是名大好青年。被告提訊後被扣押5個月後獲得保釋，定罪後再還押4周，羈押總計逾半年，已受足夠懲罰，盼法庭別以更生中心作判刑考慮。

拘捕被告的警員吳德輝早前供稱，由於當日有市民號召「三罷」及堵路，警員遂在晚上約10時乘警車在旺角巡邏。現場有大批市民聚集，但車輛仍可駛過。吳在案發地點見到被告等約八人聚集叫囂，形迹可疑，於是下車截查，他負責搜查穿黑褲的被告。當被問及「喺度做乜」時，被告不回答。

辯方曾傳召被告僱主夫婦出庭，力證涉案工具其實是被告隨身用以拆箱和書寫之用，當晚他們與被告用膳完畢。惟劉官拒絕接納二人證供。

【案件編號：WKCC4525/19】

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運輸工理大生大三罷在公眾地方管有攻擊性武器管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途使用
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