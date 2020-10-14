撐政府男生遭廿名同學聯手襲擊 再多一名15歲男童認罪

就讀筲箕灣某中學的15歲男生去年疑因撐政府，在校內遭20名同學掟水樽等物件襲擊，遇襲男生事後向教師及父母揭發事件，報警求助，結果三男兩女同學被拘控普通襲擊罪。早前一人認罪後，其餘四名學生今在東區法院少年法庭再提訊，當中再多一名男生認罪，裁判官黃雅茵為他索閱報告，下月10日判刑，其餘三人明年2月17日受審。各被告繼續保釋。

四名少年被告年齡介乎14至15歲，分別是兩男兩女，他們同被控一項普通襲擊罪，今日認罪的是其中一名15歲男生。裁判官今就該男生認罪，宣佈控罪得以證實（charge proved），並押後為他索取感化官及社會服務令報告才判刑。據了解，有關程序一般被視為被告有機會免留案底的出路，裁判官或因報告內容正面，考慮判以保護令而不留案底。

認罪男生的代表律師求情指，案發時男生最初只在一旁觀看，其後跟隨其他人向事主擲物，望基於他認罪及初犯而輕判。

至於早前已認罪的16歲首被告，法庭已索閱其感化及社會服務令報告，下周二（20日）判刑。

案發於去年11月20日早上的小息時間，事主在課室內休息，首被告等20名學生圍着事主座位，指罵他支持政府。首被告有份向事主投擲膠樽、竹枝、曲棍球等，另有兩名女學生將物件交給同學襲擊事主。事主雖然成功避過大部份攻擊，惟右腳仍遭曲棍球擊中，最終教師到達課室，一眾學生停止施襲。

事主向教師、社工及父母透露事件，並於同月23日報警處理，但由於沒明顯受傷，事主沒有求醫。警方在12月初拘捕案中各被告。

【案件編號：ESCC1067/20】

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