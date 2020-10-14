太古城中心爆源頭不明個案

【本報訊】本港昨新增八宗武肺個案，累計5,202宗確診和疑似個案。輸入及本地個案各佔四宗，其中兩宗本地有關連個案及兩宗本地不明源頭個案，當中一宗為China Secret酒吧、豪麗大廈群組關連個案，33歲男患者（5201號）是港威派對確診者的朋友，但無參與酒店派對。

衞生防護中心指，該33歲男患者居於荃灣友聯大廈，無病徵。據悉，他與港威酒店派對群組有關，是三名確診者其中一人的朋友，患者沒到過港威酒店，令China Secret酒吧、豪麗大廈群組累計確診宗數增至15。港威酒店派對有八人出席，其中三人確診，包括5175號29歲宏利經紀、5164號31歲機管局外判男員工及5193號的18歲屯門VTC女生。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，防護中心最初追蹤酒吧及酒店個案時有遺漏及滯後，令群組之間交叉傳播，增加控疫難度。他認為高危場所如酒吧及酒店等應登記客人資料，以便追蹤。

ifc Apple Store傳有員工確診

兩宗源頭不明個案分別為5195號的68歲退休男子及5199號的48歲從事文職的男子，前者與家人同住將軍澳天晉第八座，10月5日發燒，曾兩度向一名私家醫生求診但未有發現，直至10月11日到將軍澳醫院求醫及檢測後始確診；其同住32歲男家人（第5200號）亦確診。

另一宗源頭不明個案的48歲男患者居於牛頭角碧麗苑A座，於太古城中心一期工作，最後上班日期為10月9日。患者10月10日發燒，翌日到聯合醫院求醫及檢測，其後確診。

此外，中環ifc Apple Store亦傳出有員工確診。據悉，該員工10月9日發病，10月12日確診，該店昨起停業兩日清潔消毒。