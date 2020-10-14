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18歲男生藏面罩噴漆 准撤控守行為

17分鐘前
粉嶺法院

網民去年11月12日發起「破曉行動」，示威者響應網上號召堵路，警方在大埔驅散黑衣人時，拘捕兩名男生及一名廚師，分別在三人身上發現士巴拿、噴漆等物品。案件今在粉嶺法院再訊，藏有噴漆的男生原被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，今獲控方撤控，裁判官批准男生以2,000元簽保守行為兩年結案。

三名被告依次是賴姓男生（17歲）、廚師蘇駿賢（22歲）及學生黃俊傑（18歲）。賴、蘇各被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，涉於當日在大埔安邦路與安慈路交界，即大埔藝術中心對開，各藏有一個士巴拿。兩人的案件押後至12月10日再訊，保釋繼續。

至於黃，原被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，控方今同意撤銷控罪，以守行為方式處理。案情指警方驅散黑衣人時截停黃，撿獲手套、面罩及一支噴漆。法庭准他以2,000元自簽守行為兩年，其間不得使用暴力或干犯刑事損壞。

【案件編號：FLCC1698/20】

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破曉行動管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用士巴拿噴漆管有任何物品意圖摧毀或損壞財產
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