18歲男生藏面罩噴漆 准撤控守行為

網民去年11月12日發起「破曉行動」，示威者響應網上號召堵路，警方在大埔驅散黑衣人時，拘捕兩名男生及一名廚師，分別在三人身上發現士巴拿、噴漆等物品。案件今在粉嶺法院再訊，藏有噴漆的男生原被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，今獲控方撤控，裁判官批准男生以2,000元簽保守行為兩年結案。

三名被告依次是賴姓男生（17歲）、廚師蘇駿賢（22歲）及學生黃俊傑（18歲）。賴、蘇各被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，涉於當日在大埔安邦路與安慈路交界，即大埔藝術中心對開，各藏有一個士巴拿。兩人的案件押後至12月10日再訊，保釋繼續。

至於黃，原被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，控方今同意撤銷控罪，以守行為方式處理。案情指警方驅散黑衣人時截停黃，撿獲手套、面罩及一支噴漆。法庭准他以2,000元自簽守行為兩年，其間不得使用暴力或干犯刑事損壞。

【案件編號：FLCC1698/20】

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