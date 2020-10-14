月薪5.5萬元AO吸引1.4萬人申請 平均311人爭一空缺

政府新一輪公務員職系招聘上周五（9日）截止申請，其中起薪點逾5.5萬元的政務主任（AO），共有約1.4萬人申請，由於名額僅45個，即平均311人爭一席位。二級行政主任（EOII）同樣「爭崩頭」，約有2.1萬人申請，平均116人才有一人獲取錄。

政府上月19日展開新一輪公務員職系招聘，上周五截止申請。公務員事務局資料顯示，今個年度共有約1.4萬人申請政務主任，平均311人爭奪一個名額，較2019／20年度增加約2,000人或約16%，但相比起2018／19年度及2017／18年度，仍分別減少約1,000人及3,000人。政務主任起薪點為月薪55,995元，頂薪110,170元。

另一個競爭激烈的職系是二級行政主任（EO），起薪點31,750元，頂薪55,995元，今年度有2.1萬人申請，較去年度增加約2萬人或約10%，平均116人爭一席位，但同樣低於2018／19年度及2017／18年度，分別減少約2,000人及4,000人。

其餘兩個職系是二級助理貿易主任及二級運輸主任，分別有4個及15個名額，起薪點30,235元，頂薪55,995元。前者約1.6萬人申請，平均4,000人才有一人成功獲聘；後者約1.2萬人，平均800人爭一名額。

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