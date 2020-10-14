房委會非住宅租戶獲寬免2季差餉 涉款近4,000萬

政府早前推出240億元「第三輪防疫抗疫基金」，其中非住宅物業第三及第四季差餉寬免上限增至每季5,000元。房委會轄下商業樓宇小組委員會今日通過，將本年度第三和第四季的進一步差餉寬減，轉惠予房委會轄下非住宅樓宇租戶或暫准證持有人；有關安排適用於房委會轄下的零售商舖、福利用途單位、整體承租街市及工廠大廈，涉及約1.33萬份租約或暫准證，但不包括停車場。

第三輪防疫抗疫基金其中一項措施，是進一步寬減2020/21年度第三和第四季非住宅物業差餉，每季差餉寬減上限由1,500元上調至5,000元。房委會指商業樓宇小組委員會已通過有關安排，會將進一步的差餉寬減款額，轉惠予房委會轄下的非住宅樓宇租戶或暫准證持有人，但不包括泊車位使用者，並以該季每個應課差餉物業5,000元為上限。另房委會轄下的12個整體承租街市承租商，亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

房委會發言人稱，根據差餉物業估價署最新資料，及按每個應課差餉非住宅物業每季5,000元的上限計算，房委會轄下非住宅樓宇，在2020/21年度第三和第四季的進一步差餉寬減總額約為3,890萬元，將按照「無所損益」的原則轉惠予租戶或暫准證持有人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！