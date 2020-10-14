兼職講師助毀交通燈被評口頭上有悔意 今判接受服務令

裝修工人與大專兼職講師去年8月5日「三罷」清晨，在獅子山隧道公路與大埔道交界十字路口，剪毀交通燈電纜，八組交通燈齊熄滅，途人見狀報警。兩人共同被控一項刑事毀壞罪，其中裝修工早前認罪，被判社會服務令120小時及賠償政府1.5萬元；負責把風的講師早前於沙田法院認罪，署理主任裁判官溫紹明判刑指，感化主任指被告「非百份百有悔意」，終判他接受120小時社會服務令，希望被告透過社會服務有所反省。

31歲次被告王潤琦被控於去年8月5日，在大圍獅子山隧道公路與大埔公路大圍段之十字路口，損壞交通燈電纜。大狀今進一步求情指，被告報告內容正面，建議中度時數的社會服務令，望法庭採納。

官：無論如何認罪都展示悔意

裁判官溫紹明判刑指，案件有一定嚴重性，破壞公共設施可有嚴重後果，監禁是其中一個判刑選項，惟其報告正面，被告有良好背景及穩定工作，亦有家人支持。溫官引述感化官指被告是「口頭上有悔意」，並表示被告「似乎非百份百感到悔意，但無論如何，認罪都展示悔意」，加上被告已作出賠償，認為社會服務令可代替監禁判刑，希望履行社會服務可使被告反省。

同案另一名被告、28歲辛惠霖早前同樣被判120小時社會服務令。

案情指，當日清晨近6時，有市民在文化博物館外候車，其間看到兩名戴口罩男子步行往案發路口，疑似打開交通燈蓋。該市民隨後聽到金屬落地聲並看到火花，現場八組燈柱亦即時熄滅，故此報警。

警方到場發現交通燈電纜被剪斷，及後根據報案人的衣著描述，在附近截查兩名被告。警方從首被告的背囊撿取剪鉗、電鉗、六角匙等，次被告的背囊則搜出有手套、口罩等。此外，次被告的褲袋有剪鉗，法證化驗結果認為電纜是由該剪鉗剪爛。首被告在警誡會面承認剪斷電纜，次被告稱當時為首被告把風。機電工程署估計維修費為3萬元。

涉雷射筆射警署 女侍應明年受審

另外，去年8月10日晚示威者包圍馬鞍山警署，有人使用雷射筆照射警署內的警員，警署外閉路電視拍攝到案發經過，警方其後上門拘捕涉案人士。31歲女侍應事隔近半年被控一項管有攻擊性武器罪，被告陳惠欣今否認控罪，案件將於明年1月27日審訊，審期兩日。

【案件編號：STCC3091/19、384/20】

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