扣起612基金年報逼囚友簽署同意銷毀 議員批懲教借疫情空窗期為所欲為

懲教處近日屢被傳出打壓在囚人士，早前有女囚友因拒絕進行病毒檢測，被署方懲罰式押往水飯房獨囚。有立法會議員今日再揭發，懲教署多次扣起在囚人士的信件，包括「612人道支援基金」的年報，署方更要求囚友簽署同意書銷毁信件；而部份寄予議員、不涉敏感內容的信件，更長達一個月後才收到，懷疑懲教署刻意留難有政治背景的囚友。

懲教署今年7月起以疫情為由，取消公務探訪，有議員批評署方在無人監察下，借機為所欲為。立法會議員邵家臻透露，由8月起接獲囚友投訴，指遭懲教署扣起部份信件，包括「612」的年報及在囚支援服務報名表。邵又指，「612」先後在8及9月寄出兩次年報，即使抽起當中的抗爭者專訪，仍然被懲教署扣起，惟署方拒絕回答具體原因。

邵家臻又指，懲教署收起「612」的信件後，更要求囚友簽署聲明同意銷毀，據悉暫時荔枝角收押所全部囚友均拒絕簽署，惟擔心他們會因此被秋後算賬，如押往水飯房獨囚甚至加監。邵稱，遭扣起的信件除銷毀外，亦可由家人代為取走，或在獲釋時取回，不明白為何懲教署今次堅持要銷毀；而過往懲教署常以保安理由扣起信件，惟未有在「612」的年報中，看出有任何構成威脅的內容，形容內容是「人畜無害」。

岑敖暉：由3天收到囚友信變3星期

荃灣區議員岑敖暉指，一向約3天就收到的囚友信件，近日竟長達3至4星期才收到，有信件更完全不涉敏感內容，質疑懲教署針對有政治背景的囚友，刻意延遲其對外通訊。岑又批評，懲教署由7月起取消公務探訪，變相沒有議員可當面向其質詢，及後隨即發生多宗囚權受打壓的情況，認為署方是借空窗期為所欲為，要求其盡快恢復公務探訪。

立法會議員張超雄指，尊重懲教署對保安的需要，但看不出「612」的年報有任何威脅監獄保安的元素，要求懲教署盡快解釋原因，以及承諾不會對囚友秋後算賬。張又指，目前需向懲教署申請，才可進行特別公務探訪，惟不清楚懲教署批出的條件，過去他亦曾被拒絕探訪，甚至要求分2日探訪2位囚友，形容情況前所未見。

立法會議員毛孟靜指，扣起「612」的信件反映懲教署已成為驚弓之鳥，認為報告內容無傷大雅。毛又指，根據其過往的探訪經驗，有囚友反映使用立法會信封收件速度會加快，惟有其他院所囚友的講法卻完全相反，更會被處方職員就內容「照肺」，批評懲教院所如變成第三世界，更刁難議員進行公務探訪，進行政治審查。

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