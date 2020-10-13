申請入住津助院舍並非只是基層照顧者的需要，立法會議員張超雄2018年亦為嚴重智障女兒宇盈申請輪侯，他形容自己是「跪低」，因為他當初承諾要自行照顧女兒到老，但隨着年紀漸長，越來越感吃力，「我上年椎間盤凸出，搞到行步路都搞唔掂，瞓醫院都瞓咗成個禮拜，之後我腰骨都係弱，扶抱佢都係難，更加知遲早有一日照顧唔到佢」。數算一下，現年29歲的宇盈若十多年後成功入住津院，到時張超雄已78歲。

宇盈平時要餵藥，無法自行洗澡、上廁所，需要扶抱，加上患有罕見病，雙腳行動不便，需要坐輪椅，她同樣會有挑戰性行為，會打自己的頭、用頭撞牆，連剝個牙也要全身麻醉，「一般人覺得好易處理嘅問題，喺佢哋身上都會特別困難」。

張超雄立法會辦公室內的壁報板上，貼滿多年來私營院舍管理不善，甚至虐待殘疾人士的報道指出，私營院舍質素亦沒保證，津助院舍則供不應求。「張建宗最引以自豪就係小欖精神病院，佢話嗰度一搞就千幾個位，即刻幫到好多，起多啲呢啲監獄式院舍，唔係解決問題方法，我哋想喺社區逗留得越耐越好，如果喺屋企住到，有足夠支援，其實我哋係想喺屋企。」

張超雄跟很多家長一樣，會陪同子女外出，疫潮期間也盡量散步，讓孩子見見人，「我哋追求係共融社會，個社會有好多唔同種類嘅人，有啲人可能好叻，有啲人係運動健將，有啲人有殘障，或者智力上有好多障礙，的確需要好多人照顧，但佢哋有佢哋可愛嘅一面，佢哋好坦白、唔會隱藏，佢哋嘅感情會直接流露，冇機心，呢啲都係人類一啲優質品質，我哋見到佢哋就覺得佢哋係好真實嘅人。呢啲人要喺社會共存，唔係因為佢能力低，就搵人照顧住佢哋，塞埋一邊，唔死就得，唔係咁樣，佢哋應該同個社區有關係、有溝通。」

他促請政府在各區增加津院宿位和日間護理中心，惟政府經常以土地不足作藉口，卻永遠有足夠土地賣給私人發展商，「講到呢啲醫院、老人院、殘疾院就唔夠地，好明顯係優先、分配問題，佢哋完全冇心」。殖民地時期有長遠社會福利規劃，依據人口增長計劃未來五年的服務發展，「但𠵱家冇晒，政府鍾意就拎嚿錢出嚟，唔鍾意就冇，所以好多殘疾院舍好多年都係零增長」，究其原因是問責制度崩壞，缺乏規劃發展。

但求有紓解壓力時間

現時社署看似提供很多特殊服務，然而基層家庭往往不了解分別，只能依靠社工代為申請，或自行摸索，多年來張超雄向政府建議設立「個案經理」仍不獲理會，這角色猶如經理人，跟進特殊人士情況，主動向對方提出可供申請的服務並代為申請，個案經理不一定由社署負責，可以是非牟利社福機構負責，他強調關鍵是個案經理需要有調配資源的權力，幫助照顧者家庭。

張超雄回想以前在美國生活，當地有「喘息服務」緩減照顧者壓力，即是由政府提供津貼，讓照顧者一星期有約三小時聘用相熟親友或鄰居照顧智障孩子，「一星期唞一次，三個鐘，食餐飯睇齣戲都好，真係差好遠，我哋真係幾年都冇出去食過飯」。

「好多時壓力係一路累積，經年累月，出去同朋友食餐飯、紅白二事都唔可以去，斷六親，去到某啲位就爆煲。」可是本港缺乏為照顧者提供24小時緊急服務，有患癌的照顧者家長，因為無人照顧智障子女而要推遲手術。張超雄解釋，遇上緊急情況也難以申請暫宿，現時社署的「暫宿」服務每次只能住兩星期，「暫宿」宿位由現時津院提供，只有300多個名額，當中三分之二宿位是已有人佔用，只是剛好進了醫院或有某些原因離開，才會暫時騰空，真正可供暫宿的名額只有百多個，形同虛設。

由於家長需預先約私家醫生為智障人士照肺片，以取得證明信向院舍申請暫宿，「搞得嚟都一頭半個月，咁點算得緊急？……如果我𠵱家胃痛痛到標晒眼淚，我要call白車，你唔係叫我打去幫個女照肺片吓？所以嗰啲所謂緊急宿位係假嘅」。

前文訪問的柯太曾說，政府不視自己的小朋友是社會持份者，沒有為社會付出，不應獲取福利。張超雄聞言深深嘆息，「呢個係好悲哀，殘疾嘅人同佢嘅家屬，都會覺得自己係一個負累，覺得唔好彩，係壞命運使然，只能求存，呢個係一個好原始森林式弱肉強食嘅生存秩序，只有一個相當落後嘅社會，先至仍然會有呢種心態，不過好不幸香港其實就係一個咁落後嘅社會」。