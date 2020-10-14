教局應追究梁振英（李柱銘）

上月底，教育局以「有計劃散播港獨思想」、「嚴重專業失德」為由，取消一名小學教師的註冊資格，激起輿論強烈反響。因過去被取消教師註冊資格的人士，均是涉及刑事罪行、風化案等，今次是教育局首次基於教案和教材設計，而作出如此嚴重的懲罰。

據悉，該名教師是教授小五的生活教育科，課堂中他播放了港台節目《鏗鏘集》其中一集《觸不到的紅線》，當中引述不同立場人士對言論自由和港獨的正反意見。另外，課堂派發的工作紙，有一條提到港獨的問題：「根據影片內容，提出香港獨立的原因是甚麼？」此提問是為了測試學生對影片及授課內容的理解，究竟有何問題呢？

據教育局局長楊潤雄的解釋，教授小五學生，「最重要是要告訴他港獨不可行」，而不應「研究為何有人會提出、贊不贊成」，並以吸毒作例，指社會不會接受與小五學生討論應否吸毒，換句話說，在課堂討論港獨也成為了禁忌紅線。而教育局是次嚴懲擺明是為了殺一儆百，震懾教育界，在國安法實施後，學校和教師萬萬不能觸動新的紅線，惹禍上身。

然而，上述課堂是早在去年3月進行，當時全港都沒有人會預料到，人大常委會為特區制訂國安法，何況，言論自由仍受《基本法》保障，教育局其時亦沒有給學校任何指引，訂明港獨議題就連提及也不行。再者，就算國安法制訂了分裂國家罪，但也清楚列明不具追溯力，而教育局是次做法，卻擺明是以新的國安法，來追究該老師，以及時任校長、副校長和相關教師們，在國安法制訂前的行為。這樣豈不是要求校方要有預知能力，預料到一年多後「講」獨都會違法，而在當時便刪去討論港獨的教材和教案？按此歪理推論，若然校方應當要有先見之明，為何教育局又毋須有先見之明去禁止學校「講獨」？如果該校相關人士要被罰，楊潤雄也應同樣受罰。

任內將港獨思想發揚光大

筆者當然認為上述教育局指控教師的邏輯荒謬無稽，不過，如教育局真的要按此邏輯來追溯責任，其實「港獨之父」梁振英才是責任最大。眾所周知，港獨是梁振英親手炮製出來，並發揚光大的。他率先在2015年《施政報告》引言中，炮轟港大學生會刊物《學苑》主張香港「自立自決」，鼓吹港獨。在他積極催化下，小眾的港獨思想後來才逐漸被炒熱，而中共亦趁勢利用此港獨偽命題，加強插手干預特區事務，導致香港社會民怨日深，及後更因送中修例而爆發。中共更伺機肆意抹黑，藉詞「平亂」來為港制訂國安法，但其真正目的卻是在港落實2014年《白皮書》所提出的全面管治權。

套用上述歪理，特區目前中共治港、全面管治的現況，絕對是拜梁振英這位「港獨先知」所賜，但諷刺的是，縱然他先知先覺，卻沒有把握先機。梁振英雖早在12年已提出國教科，企圖對學生進行愛黨洗腦，但後來卻向學民思潮投降讓步，擱置國教科。再者，他在任期間，亦沒有立法打擊港獨，也未有向學校及教師發出禁止「講獨」指引。

歸根究柢，正因梁振英先挑起港獨議題，卻沒有着手處理，林鄭早前也諷刺在同樣問題上，以往政府做事比較「避難」。試問他如今又怎麼能對教育局咄咄逼人，以及仗勢狙擊那些被評專業操守失當的教師呢？

李柱銘