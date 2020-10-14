歷史博物館翻新 加入佔中展品

【本報訊】香港歷史博物館常設展覽「香港故事」下周一起暫停開放，進行為期兩年多的更新工程。博物館翻新後將劃分兩大展區，包括香港歷史的沿革和專題展區。香港電台引述消息指，館方計劃在展覽加入2003年沙士疫潮及2014年佔領運動等多宗1997年後發生的大事，但不擬加入去年展開的反修例運動，並會減少文字敍述，避免引起爭議。

據香港歷史博物館資料，「香港故事」常設展佔地7,000平方米，共有八個展區，分佈兩層展廳，透過逾4,000件展品介紹香港的自然生態、民間風俗及歷史發展等，歷史時軸由4億年前至1997年香港回歸作結。該常設展自2001年開幕至今共錄得逾1,000萬參觀人次，2015/16年度獲撥款進行更新，博物館下周一起暫停開放。

減文字敍述避爭議

康文署表示，新「香港故事」常設展將劃分香港的歷史沿革和專題兩大展區，前者縱觀自史前時期至21世紀的香港城市發展，後者則以專題形式探討香港歷史的不同面貌，並會定期更新。港台昨日引述消息指，該常設展將加入多宗1997年後香港發生的大事，包括2003年沙士疫潮及2014年佔領運動等。

至於去年爆發持續逾年的反修例運動，港台引述消息指該運動暫不擬放進常設展，但六七暴動、八九民運等料會保留，館方為避免引起爭議，部份敏感事件會減少用文字敍述，或透過多媒體如影片等展示。

康文署回應時表示，在制訂新常設展的具體內容和設計時，館方2015至2016年曾進行諮詢，對象包括博物館訪客、專家顧問、教育界、青年團體和傷健團體等，亦成立專家顧問委員會，成員包括香港史專家和教育界人士，並舉辦了兩場公眾諮詢會。發言人指，大部份諮詢意見認為，新常設展可考慮刪除自然歷史部分和延伸1997年後的內容，也贊成設立專題展區，可作定期更新。

「香港故事」常設展2001年開幕，截至今年6月，共錄得超過1,160萬入場人次。翻新工程預算為四億多元。