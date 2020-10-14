警認與同袍夾口供今反口 裁判官即場翻查紀錄證有講過

政府去年10月強行通過禁蒙面法，引發連日多場示威。兩名男子涉嫌在示威現場大叫「死黑警×你老母」等語句，被控在公眾地方擾亂秩序，案件今在屯門法院續審。拘捕男子的警員早前出庭作供時，被發現有關警誡被告及將其帶回警署的時間，證供與書面口供紙有出入，他當時直認該些時間是與其他警員事後「夾出嚟」，但今日推翻説法。裁判官聞言翻查聆訊紀錄，確認他有關證供，警員最終指「唔記得咗」。

兩名被告分別為運輸工人趙樂（26歲）及地盤工人盧國威（26歲），被指去年10月7日晚上在元朗阜財街馬路上叫囂。

警員24418林華彬今繼續作供，在辯方盤問下，他推翻自己曾承認與同袍「夾時間」一事，並否認曾向上級請示才將趙拘捕。主審裁判官梁雅忻聞言翻查聆訊紀錄，確認林早前確有相關證供，林回應指「唔記得咗」。

拘捕後未即時警誡被告 警：忙於驅趕記者

辯方 再問林，為何拘捕趙後不立即警誡，林辯稱因忙於驅趕記者，及後才作出警誡，惟辯方又發現林口供顯示拘捕及警誡是連貫作出。林同意警誡屬於重要部份，承認沒有準確記錄。

庭上再度播放現場新聞片段，片段清楚顯示，兩名被告被截停後，一直只有一名便裝警員在場處理，質疑林其實沒有參與拘捕。林不同意此說法，並指「鏡頭喺佢（記者）度」、「佢點解影唔到我唔知」。審訊下午繼續。

【案件編號：TMCC433/20】

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