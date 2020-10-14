戀鞋癖營業員買二手女裝鞋後自瀆 向賣家傳淫片官斥噁心

對女裝二手鞋有特殊癖好的電訊公司營業員，早前假扮女性買家購入二手鞋，繼而以鞋自瀆射精，隨後將自瀆短片及相片傳送給賣家，以滿足性慾。營業員今在觀塘法院承認傳送淫褻性質的訊息罪，主任裁判官徐綺薇嚴斥被告行為自私噁心，先為其索取背景、感化、心理及精神科醫生報告，還柙至本月28日判刑。

被告黃浩賢（32歲）承認今年4月27日在香港某處，用手提電話向魏姓女子傳送淫褻性質的訊息，即兩段男性射精的短片及三張顯示男性陰莖和精液的相片。

辯方大律師求情指，被告在拘捕後已即時招認，對賣家受到冒犯深表歉意。大律師又遞上多封求情信，指被告願意承擔責任，案發後再無購入女裝鞋，並自願報名參加家計會的性向治療課程。大律師又指，本案屬單一事件，被告沒有對事主作出多次騷擾，大狀同時遞上多宗案例，懇請法庭輕判。

向鞋自慰相片評三級淫褻

徐官閱畢案例，向大律師指出案例只涉文字及聲音，「（但）被告人有相、有片，更加令人噁心，𠵱家震撼力遠遠超出案例」，不能相提並論。徐官指案情嚴重，被告為求滿足個人慾望而忽視對方感受，行為自私噁心，惟被告即時認罪，省卻事主在審訊期間出庭講述過程。法庭需要了解被告心理狀況再作判刑。

案情指，被告在1月31日及2月5日向魏購入四對女裝二手鞋，於4月27日早上將自己向鞋自瀆的兩段影片及八張相片傳送給對方，其中三張相片拍到被告陽具，兩段影片顯示精液流入鞋內。相片發送後，被告因害怕而刪除，卻保留在事主手機內，她因感到嘔心和受騷擾而報警，物品其後經評定為三級淫褻。

用女性網名博信任

被告在7月14日在九龍灣的工作地點被拘捕，警誡下稱「我一向好鍾意收集女人鞋，仲會用呢啲鞋打飛機。今次因為好興奮，所以特登send畀賣家，自我興奮，希望阿sir畀次機會我」。其後會面時，被告承認以女性網名「annniechuchu」在二手交易網站扮成女用戶，聲稱是為容易溝通。另外，被告稱當日向魏聲稱會有一名弟弟幫手交易取貨，是因為想交收過程自然一點。

【案件編號：KTCC1809/20】

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