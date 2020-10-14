武漢肺炎︱酒吧業界盼同業自律同築「無毒空間」 說服港府放寬營業至2am

近日本地個案再現，其中China Secret酒吧群組更牽涉十多宗個案，令巿民對酒吧在疫情下的營運甚為關注。由400多間持牌酒吧組成的香港持牌酒吧會所聯會今舉行記者會，向大眾展示業界標準的「無毒空間」，望憑酒吧自律建構的「零病毒空間」，加上抗疫的承諾約章說服大眾，爭取放寬限制及替代停業。

聯會指，所有酒吧內使用的食具或杯具均經過噴霧消毒程序，餐枱亦經過食用級抗菌霧化程序，有關消毒用品已證實能全面殺死武肺病毒。聯會同時推出電子版健康申報表，便利顧客填寫，方便有關部門追蹤病毒。

「畀多2個鐘生存時間（酒吧）業界」

聯會創會幹事羅志揚表示，雖政府早前放寬營運時間至晚12時，但12時過後才是酒吧營業的黃金時間，盼政府能放寬限聚令，同時延長營業時間至凌晨2點，「畀多2個鐘生存時間（酒吧）業界」。他透露，「（目前的情況下酒吧）做到30%生意已經好叻」，相信若延長營運時間將可提升行業的就業率，直指若延長營運時間，亦只能做到「（酒吧）勉強生存到」。

香港調酒師工會主席侯翠珊亦指，近月發表的全港失業率數字明顯上升，餐飲業的就業不足率更為去年同期的8倍之多，「成班行家都出現入不敷支（嘅情況）」，估計未來或出現酒吧倒閉潮，令更多酒吧從業員失業。

盼巿民勿「一刀切」 無視酒吧業界抗疫努力

聯會會長梁立仁指，他明白China Secret酒吧與多宗本地個案有關，令巿民對「酒吧」二字相當擔憂。他強調，酒吧業界一直有嚴格保持並遵守衞生防疫措施，且「啲病毒又唔係喺嗰度產生」，望政府及巿民看到他們抗疫的努力，不要「一刀切」。他又指，China Secret 為無牌賣酒處所，「唔係所有賣酒嘅（地方）都係酒吧」，指自己將呼籲業界的防疫措施再「做足啲，做好啲。」

聯會亦推出《全港酒吧抗疫承諾約章》，包括規定顧客必須佩戴口罩、填寫健康申報表及遵守社交距離等指引，目前已有逾400間持牌酒吧簽署。梁立仁指，簽署約章的酒吧亦將以圖示方式展示抗疫的提醒，希望酒吧與客人間可互相監察，但重申若遇到少數不合作的客人，亦會拒絕他們的光顧。

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