習近平昨展開第二日的南下行程，早上視察駐軍於潮汕的海軍陸戰隊。習強調海軍陸戰隊在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益等，肩負重要職責，部隊要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。台灣軍事專家對本報分析，這一次習近平視察海軍陸戰隊，明確就是針對台灣，對台美表示，「我的軍隊已經準備好」。

習近平此次南行的其中一個重頭戲為今早在深圳舉行的深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，據了解，他昨晚已經抵達深圳。

央視昨傍晚報道，中國國家主席兼中央軍委主席習近平昨早到了位於潮汕的海軍陸戰隊視察，習亦接見了海軍陸戰隊的領導幹部，中央軍委副主席許其亮陪同。

向美國釋放訊號

習近平在聽取滙報後發表講話，他強調要強化海軍陸戰隊建設戰略設計，並指要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。習又指，要努力建設一支能快速反應、全域運用的精兵勁旅，並重申黨對軍隊絕對領導，軍隊要絕對忠誠，傳承紅色基因。

台灣的國家政策研究基金會副研究員、軍事專家李正修對本報分析，這一次習近平到潮汕的海軍陸戰隊視察，是同時對國內外釋放訊號，不單是要向大陸人民和黨內表示自己在台灣問題上，有絕對的信心和把握掌控在手上，也向台灣和美國表示「我的軍隊已經準備好」，自己隨時有能力「收復失土」。近月台美關係熱絡，甚至傳出美國對台售武，李正修認為，習近平這一次公開視察海軍陸戰隊，是要警告台灣和美國不要造次，試圖對蔡英文造成軍事壓力，「釋放一個訊號，對台美說我有留意到，不要太目中無人。」不過，李正修指，美國是海軍陸戰隊的「鼻祖」，若果真的發生戰爭，美軍也有能力牽制解放軍的海軍陸戰隊。

要求科企自力更生

解放軍海軍陸戰隊曾在上世紀50年代，用作對國民黨控制的島嶼進行兩棲作戰。2017年，中國軍隊改革時海軍陸戰隊調整組建。美國與日本軍方曾在年中估計，解放軍海軍陸戰隊人數現在介乎2.5萬至3.5萬人。

習近平這一次南下公開的行程於前日開始，首站為潮州。新華社昨早報道，習近平在巡視當地電子元件企業時，提到現在中國正經歷百年未有之大變局 ，需要高水平的自力更生之路，內地的經濟學者胡星斗對本報表示，這樣說無疑是因為中美關係持續僵持，習要國內企業先做好最壞的打算，以防供應鏈斷裂。習近平前年視察黑龍江大型裝備製造商一重集團時，也提過要「自力更生」，而「自力更生，獨立自主」也是毛澤東思想重點之一。胡星斗指，毛澤東時代強調的「自力更生」更為重要，因為當時是真正的「封關鎖國」，目前中國還有亞洲、非洲等國的朋友，不至於回到當時的狀況。

央視/新華社/《蘋果》記者