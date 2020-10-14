斥港青搞本土「要再教育」

【本報訊】主動放棄按原定日子向香港人發表一年一度《施政報告》的林鄭月娥，在接受《深圳衞視》專訪時，除了大談深港融合是大勢所趨，更毫不掩飾故意貶低和批評香港人，直指香港近年過份強調本土文化，有小部份人排斥內地，明言要透過教育讓年輕一代更掌握一國兩制，減少抗拒感。

林鄭在專訪中，回應港深兩地發展及競爭情況，形容深港融合是大勢所趨，惟同時指香港近年有股過份強調本土文化的風氣，繼而排斥內地及內地人，但她認為這些人是少數人，只是「這些行為往往就透過社交媒體或報道擴大，所以令內地人有些不舒服。」

議員︰佢喺港搵唔到價值

她續指，相信透過公眾教育、學校教育，可慢慢令香港年輕一代更掌握一國兩制，「我們從來沒有放棄，從來不會因為見到有一小撮人有排斥內地的心態，就減少我們為年輕人提供去內地實習、交流、工作，甚至創業的機會。」認為可以讓香港年輕人嘗試進入內地了解發展機遇，從而減少抗拒感。

民主黨立法會議員胡志偉批評，林鄭深知自己被很多港人憎恨，故在訪問中向北京「擦鞋」，無視、甚至親手摧毀香港本可將國際視野和人才輻射到內地的獨有價值。

胡志偉續指，「佢喺香港搵唔到價值，覺得香港不值一顧，所以佢惟有向北望，知道習近平落去深圳，就更加低聲下氣。」