勞工假分10年增加至睇齊銀行假 勞工界批離譜 僱主稱適應期越長越好

消息指政府計劃以10年時間逐步增加俗稱勞工假的法定假期，平均每2年加1日，從而劃一勞工假和俗稱銀行假的公眾假期日數。勞顧會資方代表郭振華在港台節目表示，以往討論有關問題時僱主存在憂慮，因為消費需求大，但勞工供應不足，憂慮影響經營，認為如有較長適應期，容易讓市場，包括僱主、僱員及消費者都適應轉變，是最好的想法。勞顧會勞方代表周小松則指，訴求有一定逼切性，批評政府計劃花10年增加勞工假太離譜。

郭振華指，劃一假期造成的負擔，「唔係錢嘅問題，係有冇以前所擔心嘅情況，好似係廚師或者小經營嘅地方……要知道（點樣）慢慢解決，時間長（的話），或者喺市場上搵到替工呢？如有呢啲安排或者討論可釋除呢啲疑慮」，又說現時領取勞工假的勞工不多，若沒有放公眾假期想請人，年輕人一定不會踴躍應徵。他指，疫情下安排員工放假問題不大，但必須考慮經濟活動正常的情況。

對於勞方提出分3年加5日勞工假期，郭指，除了要讓市場適應勞工供應外，增加的成本例如請臨時工，最終亦會轉嫁到產品價格，「唔好短時間將菠蘿包由$2.5，加到$3.5，咁個影響就大喇」。但他指「唔敢講」勞方提出的建議是不能接受，惟認為以長時間去劃一假期是容易讓僱主思考，「係咪3年、5年內處理晒佢呢？相信以往大家都有啲擔心，要消除呢啲擔心，都係要睇有冇傾到呢啲政策，相信呢個先係討論重點」。

勞方：可接受分3年增加計劃

勞顧會勞方代表周小松接受同一節目訪問時指，一直以來社會存在兩種假期是不健康現象，勞工假與公眾假看齊是「打工仔」一直以來的要求，訴求有一定逼切性，批評政府計劃花10年增加勞工假太離譜，「咁輕微對僱員嘅調動要分10年，係不可理解」。他又表示可接受循序漸進，分3年去完成增加計劃，即3年間增加5日勞工假期，分別包括復活節、佛誕及聖誕節，每年增加一日節日假期。

對於早前政府曾評估，若全港僱員多放一日勞工假，會導致僱主多請一個全職替工，周小松直指這個假設離地，他表示增加假期後僱主承擔的工資成本只是每年增加不足1%。他認為政府如有心推動計劃，應更正面地區分行業、工種、規模去做「貼地」的評估，呈現貼地、真實的數字給公眾，不要只以數字「嚇僱主」，同時亦希望僱主可理解僱員。

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