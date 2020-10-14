鄒家成：警向家屬派工聯會熱線

【本報訊】12名港人被公安秘密扣押內地第52日，特區政府仍未有應家屬要求提供適切援助，負責協助被捕人家屬的本土派人士鄒家成昨於facebook透露，香港警察向家屬轉交有關12人被捕的通知書時，同時向部份家屬提供工聯會的求助熱線電話，但據他所知，12港人的家屬未有向工聯會求助，鄒又稱與謝偉俊出席港台節目後，遭謝威嚇「遲早拉埋你」。

鄒家成昨與建制派立法會議員謝偉俊一同出席港台節目，鄒在節目上提出多項證據及案例，包括2013年港人楊康在中國被關押時，可接觸家屬委託的辯護律師，以及其他偷越國境的外籍人士被驅逐出境的例子，質疑中方今次處理12港人的情況有所不同。本身是律師的謝偉俊承認要以人道方式處理，但托詞「各處鄉村各處例」，認為不能以同一案例看待12港人案：「要明白過咗條河，（法律上）有一定嘅風險。」

稱謝偉俊恐嚇「遲早拉埋你」

鄒又在節目中展示飛行服務隊的航線圖及12港人關注組早前披露的文件，指當日記錄為警方行動，質疑警方一早發現12港人的行蹤。謝表示，在不清楚部門的實際行動下，單憑有關文件作結論太過武斷。被問是否認同應公開更確實的證據即雷達紀錄，謝則指有關紀錄或影響警方將來執法行動，不一定要公佈。

對於鄒家成指控中國公安跨境執法，以及要求謝提供協助，謝偉俊強調12港人在香港干犯罪行，並指有關人士本質上是「畏罪潛逃」，形容他們是「罪加一等」。

謝又稱，警方配合中國公安執法的說法是不符合事實，支持警方不公開所有操作，認為全世界的國安都不會公開內部偵訊，擔心做法會鼓勵更多犯下嚴重罪行的人士潛逃，有損公眾利益。鄒家成節目後於facebook發文，指控謝偉俊於節目錄影後出言恐嚇，稱：「你哋啲咁嘅提供協助嘅人，遲早拉埋你。」