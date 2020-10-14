東亞自由燈塔變紅線之地

【本報訊】逾百位國際學者參與聯署，批評港版國安法威脅學術自由。其中學者凱大熊（Kevin Carrico）於澳洲麥覺理大學國際研究學院擔任講師，研究範疇主要為中國研究和香港政治文化，包括港獨思潮。他指出，過去十年他努力學習廣東話等香港文化，惟在港版國安法下，自己的研究範疇相信令他不能亦不敢再入境香港，形容「現在的香港不是他熟悉的那個香港」。

凱大熊說，他近月完成了一部有關一國兩制和香港獨立的研究著作，直言內容絕對違反國安法，但他強調，不會自我審查對中國的批評，參與聯署的學者之多便證明國際學者不會被中共嚇怕。

浸大教授：求真該離港

另一參與聯署的香港浸會大學新聞系客席教授柯林·斯巴克斯（Collin Sparks）曾公開支持反送中運動，他其後被《文匯報》抹黑為「暴徒的幕後黑手」，為示威者募集資金。朋友當時建議他盡快離開香港，以免突然被人帶往中國「探親」。他有感人身安全受威脅，去年12月便離開香港。

對於港版國安法，柯林批評，學術成就須建基於絕對開放和自由的討論空間，他在香港工作八年，從未有人因任何問題審查他的研究，學生可自由發表意見，然而國安法令學者自我審查，「現時香港已由東亞的自由燈塔，變成迎合中共的紅線之地」。他建議，如學者想在教學和研究中追求真理，就應該遠離香港。