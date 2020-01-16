【本報訊】近期針對教育界的批鬥不斷，全國政協副主席兼前特首梁振英繼牽頭成立「803基金」，圖謀藉法院取得被投訴教師資料，他昨日更再在社交平台貼文，詳列18名涉刑事案件教師的名單。民主黨立法會議員許智峯批有關做法猶如文革式批鬥，擬向個人資料私隱專員公署投訴，不排除提出私人檢控。

連日頻頻發文不斷攻擊教育界的梁振英，昨日於社交媒體以「聳人聽聞」為題發文，詳列18名涉刑事案件教師的姓名、年齡、控罪和案情，部份更列明任教學校。惟提及其中一件案情時，將「干諾道中」錯誤寫成「幹諾道中」，疑是字體由簡轉繁時的低級錯誤。

預告續公開資料

梁振英指稱，教育局、教協等持份者「一直漠視家長知情權，隱藏出事教師的姓名」，稱公眾利益凌駕私隱，因此公開相關資料。梁振英說是次先從已獲傳媒報道的案件開始，預告將從不同途徑收集得來的資料向有關學校求證，再公告社會。

民主黨立法會議員許智峯批評有關做法猶如文革式批鬥，只為滿足政治目的，令該18名教師在仍未定罪下受到公審，擬向個人資料私隱專員公署投訴，不排除提出私人檢控。

身兼教協副會長的立法會議員葉建源表示，梁振英發文是其一貫本色，「旨在搞風搞雨，立心不良攻擊教育界」，其起底行為是有計劃、組織去做，完全不能接受。他憂慮起底行為會越加嚴重，估計有心人會致電校方不斷施壓，呼籲教育界同工堅守專業，不要受其影響。

關注教育議題的學生團體「教育野」發言人鄭家朗批評梁振英的做法形同濫用私刑，現時警方濫捕不斷，有涉反修例案件的教師獲判無罪，「真係罪成點都會公佈同被除牌，𠵱家佢咁樣公開只係想人格謀殺」。鄭家朗認為長此下去，有獨立思考的教師難以生存，香港教育根基將被摧毀。

早前社交媒體上亦流傳一份「教育局專業失德教師名單」，教育局當時回覆本報查詢時否認該名單由局方發出，強調處理任何涉及教師個人資料的事宜時，均會恪守保密原則。

教育局又重申社交媒體信息繁多，任何人均不應轉發未經證實的資料，以免對社會造成負面影響。