大灣區投票 政府擬下月提案

【本報訊】政府近日頻頻「放風」將修改本港法例，讓居於大陸港人在內地投票，特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時更聲稱，讓大陸的港人投票是「社會的訴求」；有傳媒引述消息指，港府密謀明年初通過有關修例，並不作大型諮詢。民主派批評政府霸王硬上弓，表明會在立法會全力反對。

不作公眾諮詢

有線新聞引述消息指，政府計劃11月向立法會提出修例草案，爭取明年年初三讀通過修例，再於明年的立會選舉中落實；政府將草案提交立法會審議前，不會作任何大型公眾諮詢。

報道指，修例一旦完成，政府將在內地設立票站，選址限於大灣區，初步計劃只設立數個票站，選舉票站人員由香港派人到內地出任，維持秩序則或由內地執法機關負責，同時建議增設「關愛隊」，讓70歲或以上長者優先投票。本報就修例安排向政制及內地事務局查詢，未獲回覆。

民主派會議召集人胡志偉回應查詢時批評政府「霸王硬上弓」，強推修例只想為去年區選大敗的建制派度身訂做「必勝」的選舉制度，指政府至今未能解釋內地票站一旦選舉舞弊，廉署等部門如何能到內地執法和調查，質疑政府若將有關執法權力交由大陸公安代行，等於宣佈「一國兩制」結束，「完全冇將香港人放在眼內」。

該黨林卓廷亦批評政府推動徹底改變香港選舉公平性的修例，亦拒作公眾諮詢的做法離譜，反映港府完全無視香港民意，「係再一次向香港人宣戰」。林卓廷表明將聯同民間和民主派力量在議會內外反對修例，讓國際社會知道今次事件的嚴重性。

全國人大常委、民建聯譚耀宗則再開腔指，不少港人在內地讀書及工作，反問「為何要阻攔他們投票？」他指民主派若因擔心身處內地的選民不投票支持他們而反對建議是不合理。