【本報訊】港版國安法管制範圍涵蓋全球,中共可藉此干涉各國公民。德、美、英及澳洲等地過百名學者聯署,批評國安法威脅學術自由,促請各國聯手捍衞院校自主。有參與聯署的外國學者直斥,港版國安法的本質是中共試圖停止各國對政權的批評。

逾百名學者聯署發表一份題為《港區國安法是對學術自由的侵犯》的聲明(The Hong Kong National Security Law is an assault on academic freedom: Joint Statement),參與學者來自16個國家的71間院校,包括多名知名中國研究學者,例如因對新疆集中營的研究、被中國外交部點名批評的德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)、來港出席論壇被《文匯報》跟蹤的澳洲大學講師凱大熊(Kevin Carrico),以及起草公開信予國家主席習近平,譴責中共隱瞞武肺疫情真相的英國研究員傅洛達(Andreas Fulda)等。

學生遭請「飲茶」威脅

聲明指出,大學本應是一個讓教職員和學生在不受恐懼影響下,討論具爭議議題的安全空間,然而港版國安法第38條下,學術自由須因而妥協,形成寒蟬效應,令學者自我審查,不再批評中共。根據國安法38條,不具有香港居民身份的人在香港以外牴觸國安法,同樣受到管制。

聯署學者舉例指出,近日中國駐英大使館發表聲明,指控在館外焚燒中國國旗的示威者涉觸犯港版國安法,充份反映中國的干涉正逐漸透過該法滲透西方各國。聲明又引述英國中國研究協會指出,早前英國牛津大學等多所英美院校容許修讀中國相關學科的學生匿名交功課,德國萊比錫大學則有來自中、港、和台灣的學生因課堂上牽涉批評中共的討論而要求退修課程,均顯示全球正因中共出現自我審查浪潮。

聲明促請各國院校達成共識,聯同政界人士及政府要求中共修改港版國安法,以維持大學學術自由的氣氛,並呼籲各院校管理層團結守護院校自主。

聯署人之一、英國諾丁漢大學亞洲研究所研究員傅洛達回覆本報查詢時說,目睹中共如何對與他在中國合作的學生施壓,「學生被當局請『飲茶』,威脅如果他拒絕提供合作項目的內部資料,就將他從學生社團中除名」。他直斥國安法的實質目的,「是想透過與追求知識相悖的方式,停止各國對中國作出批判。」

嶺南大學前副校長、現為文化研究系教授的陳清僑為少數參與聯署的本地學者,他認為國安法對國際學者亮起紅燈,作為學術自由學者聯盟的成員必須發聲,未來會與各大院校討論,如何在國安法下捍衞學術自由。