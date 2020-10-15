會員確診　木球會關閉一天

【本報訊】雖然衞生署昨日沒有公佈新增確診個案，不過九龍木球會通告表示，昨日傍晚接獲衞生防護中心通知，該會一名會員確診感染武漢肺炎，病人最後到訪木球會日期為本月9日，曾在球會酒吧停留，並在球場上打過比賽，但沒有球會職員被界定為密切接觸者。

衞生防護中心的確診者到訪地點資料中，並無顯示這宗個案。木球會稱，為保護會員及職員，球會決定今日關閉，進行徹底清潔，明日重開。所有職員須接受檢測，而確診會員及其家屬則被禁踏足球會14天。九龍木球會位於佐敦覺士道10號，鄰近覺士道兒童遊樂場及槍會山軍營。

酒吧界盼營業至凌晨2時

第四波疫潮至今未有停歇迹象，不過酒吧業則極力要求更大程度復業。由400多間持牌酒吧組成的香港持牌酒吧會所聯會宣佈一系列防疫措施，呼籲同業自律構建「零病毒空間」，並促請政府放寬限聚令及營業時間至凌晨2時。

香港酒吧會所聯會會長梁立仁表示，早前推出「承諾約章」配合政府抗疫，包括提出電子版健康申報表讓顧客填寫，方便當局追蹤病毒來源；業界亦設置1,000部消毒噴霧機，消毒店內的食具、酒杯及餐枱等。他認為不合作的客人只佔少數，希望政府針對有確診個案的酒吧，不應該「一刀切」限制所有酒吧。

香港酒吧會所聯會幹事羅志揚表示，酒吧自上月重開，生意額不足正常營業額的一半，有酒吧生意更少於一成，促請政府放寬限聚令及營業時間至凌晨2時，「畀多兩個鐘生存時間業界」，他相信延長營運時間可提升行業的就業率，惟指就算延長營運時間，亦只能做到「（酒吧）勉強生存到。」