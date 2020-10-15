座駕捱撞　梁唐青儀受驚不適

【本報訊】前特首梁振英的政府七人車座駕AM222，昨午在觀塘鯉魚門道停燈位時發生交通意外。事故疑後方一輛平治私家車突然溜前，撞向前面一輛輕型貨車車尾，輕型貨車被推前再撞向梁座駕的尾部，釀成意外。當時梁振英不在場，但其夫人梁唐青儀則在車上，事故中唐青儀一度受驚不適，其後自行離開。

無送院自行離開

現場是鯉魚門道往觀塘方向，近觀塘法院對開交通燈位。昨午3時許，梁振英的政府座駕「AM222」黑色七人車，與另外兩輛輕型貨車及平治私家車，停在燈位等候燈號。其間位於最後方的平治疑突然溜前撞向輕型貨車車尾，輕型貨車被推前，再撞向最前方的七人車。

前特首梁振英昨日身在深圳出席深圳經濟特區40周年慶祝大會，事發時其妻梁唐青儀在車上，她在意外後一度受驚感到頭暈。救護車到場後，梁唐青儀情況好轉，不必送院自行離開。意外中無人受傷，警方正調查意外原因。

本報致電前特首辦查詢，並慰問梁唐青儀情況，惟對方僅稱「對事件沒有補充」。《香港01》則報道梁振英回應傳媒查詢時，指事發時他自己不在意外現場，稱據說當時一輛私家車追撞另一車輛的尾部，前車再追撞正停於紅綠燈前、其太太乘坐的七人車。梁振英指太太身體無恙，並感謝各方關心。

今年4月左媒曾刊登梁振英的專訪，當中梁提到其座駕車牌為「AM222」，更稱會用該座駕「去街市買餸、花墟買花」。據現行政府安排，特首卸任後仍可享多項政府安排，包括繼續獲編配政府車輛接載出入、使用香港機場貴賓室、醫療和牙科護理等，其配偶亦可同享福利。