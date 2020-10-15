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還柙半年　藏刀理大生囚9月

42分鐘前
被告陳靖鋒

【本報訊】去年12月9日網民發起「大三罷」黎明行動，兼職運輸工的理大生當日在旺角被搜出摺刀、筆形玻璃爆破器及卡片刀等，早前經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器、及管有工具並意圖作非法用途兩罪罪成。裁判官劉綺雲昨判刑指，涉案工具有殺傷性，考慮案情嚴重及被告已還柙半年，決定判監九個月。據知被告扣除還柙期間行為良好可獲提早釋放的日子，有望數天後出獄。

18歲被告陳靖鋒報稱任職運輸工亦是理大一年級生。兩項控罪指他去年12月9日在旺角彌敦道好望角大廈外，攜有一把摺叠刀和卡片刀，及一支筆形玻璃爆破器。

料數天後出獄

劉官判刑時指，案發時現場有多人聚集叫囂，阻塞交通，警方到場截查才揭發被告犯案。涉案摺刀等工具均具殺傷力，案情嚴重，監禁式刑罰合適。劉官指，被告基於身體狀況，不適合入住勞教中心，報告雖然建議可判入更生中心，但他已還柙數月，若再判更生，刑罰有機會過重；考慮到被告仍在求學，決定判監九個月。

辯方求情時稱，被告並非游手好閒之徒，是品學兼優的大學生，有家庭支持，被告還兼職幫補家計，是名大好青年。辯方曾傳召被告僱主夫婦出庭，力證涉案工具其實是被告隨身用以拆箱和書寫用，當晚案發前他們與被告一起用膳，惟劉官拒絕接納二人證供。據知被告還柙期間行為良好，扣除獲提早釋放的日子，料數天後出獄。案件編號：WKCC4525/19

大三罷理大生在公眾地方管有攻擊性武器管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途使用陳靖鋒
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