武漢肺炎︱局長徐英偉涉違規闖港樂後台探班 康文署明文禁止

香港管弦樂團一名樂手確診武漢肺炎，樂團上周在文化中心舉行音樂會，座上客除了特首林鄭月娥外，亦有民政事務局局長徐英偉，他更曾到後台探班約5分鐘。不過《蘋果》發現，康文署在向租用其表演場地的人士發出的須知中，明文規定不設後台探班安排；亦有場地租用者透露，署方職員亦曾表明工作人員以外人士一律禁止進入後台，批評容許徐英偉探班是違規及雙重標準。

香港管弦樂團周三發稿證實其中一名樂手確診武漢肺炎，他在傳染期內曾參與上周五在香港文化中心音樂廳的演出。樂團同台演出的約90多位樂師，已被界定為須檢疫的密切接觸者；至於有份出席的民政事務局局長徐英偉，局方早前回覆傳媒稱徐曾到後台探班5分鐘，但探班期間全程有戴口罩，且僅與樂團指揮接觸，故未被列作緊密接觸者，他亦已接受病毒檢測，結果呈陰性。。

不過，有在香港文化中心租用場地的表演者向《蘋果》透露，康文署曾在上月向他們發出須知，白紙黑字列明轄下場地「不設後台探班安排」；署方職員亦曾表明，禁止一切工作人員以外人士進入後台，認為徐英偉上周五後台探班的行為與康文署訂下的防疫措施不符。

該名表演者直斥徐英偉「官字兩個口」，批評康文署一方面以防疫為由對藝術團體諸多規管，但另一方面又容許徐繞過規則到後台探班，質疑防疫措施形同虛設，只是「做吓樣」。

香港舞台藝術從業員工會理事勞正然指，場館一般不容許非租用人進入後台，以免發生危險或影響演出，不過表演者與場館溝通後，或可以安排非租用人進後台。至於關於康文署的防疫措施，勞正然指工會過去未收過署方指引，而該須知有關「探班」的條款寫法含糊，故暫難評論徐英偉做法有否違規。

除上周五觀看樂團表演外，徐英偉亦曾在九月中到文化中心出席樂團的綵排活動，不過康文署發出的須知中，並無明文禁止公眾於綵排時進入場地。徐其後在當天發新聞稿指，期望在防疫的大前提下，容許觀眾重臨現場，「從而恢復香港的文化生活」。

《蘋果》已就事件向民政事務局及康文署查詢，暫未獲回覆；香港管弦樂團亦未有回覆。

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