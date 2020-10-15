【本報訊】美國國務卿蓬佩奧前日透過視像形式在國際共和學會（International Republican Institute）的晚宴上發言，內容提到香港民主運動，以及12名港青「被送中」事件，指他們未有犯罪，只是相信自己應享有的自由和權利。

斥中共打壓受委託律師

蓬佩奧獲頒國際共和學會旗下的麥凱恩自由獎（John S. McCain Freedom Award），他發言時感謝董事會和成員頒發獎項，稱「獎項是與在前線爭取自由的英雄分享」，包括香港及白羅斯的民主運動。蓬佩奧表示，無論在白羅斯、委內瑞拉、黎巴嫩、伊朗等無數大大小小的地方，都引證了已故前美國總統列根所指「人類天性對自由和自決的渴求，會一而再地展示出來」是對的。蓬佩奧特別提及12名港人8月逃往台灣途中被中國海警截獲，遭公安關押至今的事件，指「12名港人遭中共當局囚禁在中國、被拒見受委託律師，但12名港人未有犯罪，他們只是相信自己值得獲得每人應享有的自由和不可剝奪的權利」。他續指：「他們並不孤單，美國與他們站在一起，國際共和學會與他們站在一起。」

國際共和學會是一個總部設於美國華盛頓的非牟利、無黨派組織，致力在世界範圍內幫助各個政黨更加務實和快速反應，協助公民參與政府計劃、提高邊緣群體在政治進程中的作用（包括婦女和年輕人），以便在全球促進自由和民主。

蓬佩奧上月曾發表聲明，對12名被內地扣押港青未能接觸他們選擇聘用的律師表示深切關注，稱「香港特區行政長官林鄭月娥曾公開承諾保護香港居民權利，我們對之表示懷疑，呼籲當局確保有合法的訴訟程序」。蓬佩奧強調，美國敦促當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。他推文指，「深感不安的是，被捕的香港民主運動人士被拒絕與他們聘請的律師會見。我們希望林特首所表達的保護香港居民權利的承諾不僅僅是言辭」。

美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周一在Twitter推文炮轟香港警方日前再拘捕九人，指他們涉為偷渡的12人提供住所及價值數十萬港元的船隻等。奧特加斯指，「12港人逾五周以來一直被關在中國共產黨的監獄內，無法與家人及自己的律師見面」，她批評「港府目前應該致力讓被捕港人獲得正當法律程序權利，而非再進行拘捕」。