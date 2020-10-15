青年涉藏伸縮棍 警疑罵「宜家就畀條嘢你」

去年10月20日民陣發起反蒙面法遊行，警方拒發出不反對通知書，惟當天依然有大批市民上街表達不滿，其間有青年被搜出藏有一支伸縮棍，遭控以一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今於九龍城法院開審，辯方指警員拘捕被告時辱罵他謂：「死曱甴咁X寸，宜家就畀條嘢你。」警員對此否認。

19歲被告呂柏樂被控於去年10月20日在旺角彌敦道公眾地方，無合法權限或辯解藏有一支伸縮棍。

警員伍詠強供稱，去年10月20日晚上，為數約100名示威者在旺角彌敦道聚集。他與同袍在亞皆老街與彌敦道交界向油麻地方向推進，示威者見狀立即四散。伍目擊被告於行車線分隔花槽內跳進南行行車線，遂上前將被告按在地上，及後於被告背囊內發現一支伸縮棍，隨時將被告拘捕，並按指示將被告交予刑事偵緝人員處理。

以「曱甴」稱呼示威者 警稱「可能係一個代號」

伍在辯方盤問下承認，將被告制服是因相信他曾作出破壞社會安寧行為，惟拘捕被告則是因他藏有一支伸縮棍。伍同意沒有證據顯示被告曾參與任何非法活動，亦同意沒有向被告查問伸縮棍是誰擁有。他指按上級指示，只需向被告宣佈拘捕，警誡及查問則留待其他接手警員負責，但承認沒向同袍表示未就被告作出查問或警誡。

辯方指伍制服被告時曾向被告謂「死曱甴仲唔捉到你」，再問被告「有冇衰過」，被告則回應「你查下咪知囉」。伍遂罵被告謂：「死曱甴咁X寸，依家就畀條嘢你。」伍否認。

伍又指有其他警員以「曱甴」稱呼示威者，但形容説法「可能係一個code word（代號）」，並稱自己「冇講過」。審訊下午繼續。

【案件編號：KCCC1361/20】

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