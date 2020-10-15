武漢肺炎︱旅行社憂星港旅遊氣泡令機位緊張 谷高票價

港府與新加坡建立旅遊氣泡，旅客需要乘坐指定航班往返。旅行社對措施表示歡迎，但認為指定航班或谷高機票價格，將左右消費者出遊意欲。

金怡假期營運總監陳曉楠歡迎當局推出旅遊氣泡，不過認為疫情下推出，除了探親、商務等旅客，未必會出現一窩蜂外遊現象，旅客要乘坐指定航班，需視乎航空公司航班如何配合。她指新加坡當地已接待來自其他地方的旅客，相信當地酒店和餐飲業已有接待經驗，唯獨航班是浮動因素，飛往新加坡航程約4小時，航班普遍載客量上限是七成，如果降低載客量，機票價格必然高，增添消費者顧慮。

她續指，旅遊氣泡由新加坡等鄰近地區開始也好，若疫情穩定，希望港府再逐步開通日韓台泰馬這些熱門短途旅遊地點，帶起旅遊氣氛，或仿效新加坡有郵輪推出公海遊，可幫助旅行社恢復營運。

縱橫遊執行董事袁振寧表示，業界已經「餓咗好耐」，期待就新加坡旅遊氣泡推出相關產品。他表示，雖然沒有日韓台泰等熱門地，但新加坡也是港人外遊的十大目的地之一，每年都有數十萬人次往返，相信疫情下大家不能外遊，只要有機會飛行，需求都會相當高。他估計酒店價格變動不算大，但擔心機位緊張，或者會搶貴票價，以前新加坡4、5天團大約4,000至5,000元，旅遊氣泡下可能要再貴一兩成，視乎機票價格而定。

檢測費用同為關鍵

中旅社副董事長、香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，一日未有落實日期，一切都仍有變數。他指除了機票價格，旅客檢測費用亦是關鍵，如果要香港出發檢測一次、新加坡落地檢測一次、回港再要檢測一次，以一次費用至少900元計算，出遊成本頗高。他指新加坡不算是大市場，每年訪港旅客量約40萬人次，與熱門出遊地的人次不可同日而語，認為要解救旅遊業不能只靠一個地方，業界暫時保持觀望，但有突破是好事，希望將來有更多細節和地區公佈。

國泰航空則表示，歡迎香港與新加坡建立雙邊「旅遊氣泡」，顧客及商務總裁林紹波指協議為香港樞紐恢復正常航空交通踏出重要的第一步，他們期望得知更多有關落實航空旅遊氣泡的細節，並會與有關當局緊密合作，確保乘客在每一階段安全享受旅程。

新加坡航空公司發言人指，新航歡迎新加坡及香港建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，認為恢復安全通關是漫長復蘇路上重要的里程。這不但有利必須的商務往來，更滿足旅遊以及兩地市民的交流需要。有關航班細節有待日後公佈。

翻查資料，新加坡9月起已批准紐西蘭及汶萊旅客入境，他們持病毒檢測報告可豁免隔離14天，澳洲除維多利亞省、中國、澳門、台灣、越南和馬來西亞入境旅客隔離期由14天減至7天。交通部長王乙康今日表示，一旦星港兩地任何一方疫情反彈，會立即叫停旅遊氣泡，指控制疫情是雙方共識。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！