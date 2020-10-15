警長遭咬斷手指稱遇襲後劇痛 深信沒再用力對被告插眼

防暴警去年7月14日闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突，多人被捕。一名港大畢業生被捕時涉咬斷警長手指，被控襲警及蓄意傷人等四罪，案件今續審，被咬斷手指的警長梁啟業繼續作供。據現場片段顯示，梁被咬時，其右手食指正插入被告眼眶。梁自言由於當時被告頭部不斷擺動，他無法作出標準按壓動作，「當時（手指）按到邊個位置，其實我都唔可以完全清楚」，坦言施加了一定力度；惟當他感到手指劇痛後，深信自己已沒再用力。

控方在庭上播放多段現場片段，其中「城市廣播」的影片顯示，被告杜啟華（24歲）遭制服地上時，梁的食指插入被告的右眼眼眶，被告則咬住梁啟業的右手無名指。梁同意其食指位於被告「眉心附近眼眶近鼻樑」，並指由於當時被告的頭部不斷擺動，故此他無法作出「壓點控制」下的標準按壓動作，「當時按到邊個位置，其實我都唔可以完全清楚」。

梁又供稱，當時他的右手手指並沒打算施加任何力度，惟他同意法官陳仲衡所指，其手指亦不會如情侶間撫摸般放鬆，「我相信係正常嘅力度控制佢個頭啦，掂到佢個頭啦」，坦言施加的力度比標準按壓並不相差太遠。

梁續供稱，當其右手無名指遭被告咬住時，他感到劇烈刺痛，「之後我已經冇理其他，我已經盡快叫被告放開」。而他感到劇痛時，已沒理會控制其他手指的力度，只欲掙脫手指，「手指應該係向後縮，而唔係向前控制」，故他深信自己當時已沒用力控制被告頭部。他又指，因感到劇痛，故無法分清無名指是被咬斷抑或是被扯斷。

控罪指，被告當日在沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、蓄意傷害梁啟業、襲擊警員葉卓軒，以及對高級警司梁子健加以嚴重傷害。

【案件編號：DCCC778/19】

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