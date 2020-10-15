【本報訊】防暴警去年7月14日闖入沙田新城市廣場引發激烈警民衝突，多人被捕。當中一名港大畢業生咬斷警長手指，被控襲警、蓄意傷人等四罪，案件昨續審。被咬斷手指的警長梁啟業在庭上屢以「暴徒」稱呼示威者，指被告被捕時激烈反抗，遂將手放在被告臉上並按壓其人中控制對方，其間被告咬住他的手指，將頭部從右扭向左，「好似想扯斷我隻手指咁」。

偵緝警長梁啟業昨供稱，掙脫後發現手指已斷，其後他自行尋回斷指。梁自言是右撇子，事件對其右手無名指造成永久創傷，治療後僅回復六至七成功能，對溫度的觸覺比其他手指慢，若僅用指尖輕碰物件，更沒任何感覺。

稱手指康復無進展

此外，警長又指該手指每天都痠痛及刺痛，能夠施行的力度亦比事發前少一半。自今年5月起，手指康復程度再沒進展，他亦停止接受治療。

案發於去年7月14日， 被告杜啟華（24歲）被指於沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、有意圖而傷害梁啟業、襲擊警員葉卓軒、對高級警司梁子健加以嚴重傷害，及有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。法官陳仲衡批准警長梁啟業作供期間，控辯雙方的專家證人可以在庭內旁聽。

梁啟業供稱，當日他擔任高級警司梁子健的傳令員，負責保護對方及傳達命令。晚上9時許，他收到指示稱新城市廣場近火車站有很多「暴徒」，與同僚進入商場支援後，發現示威者散佈商場數個樓層，每層圍欄均有約百人聚集，不停向警方投擲雨傘、水樽等硬物。因示威者人數眾多，他與同僚一度退到港鐵站，後來折返商場支援。

未幾，他在店舖「Coach」門外發現警司梁子健正與被告糾纏，遂上前幫忙，兩人聯同一名便衣警合力制服被告，其間被告激烈反抗，三人最終成功將被告扯跌地上。惟被告繼續反抗，他遂嘗試以「壓點控制」方式固定及控制被告頭部，並將被告拉向自己，但因被告頭部不停擺動，故他只能將被告頭部拉向同僚的背部。梁坦言，這並非施行「壓點控制」前的最佳動作，效果亦非最理想。

其後他感到手指劇痛，並發現被告正咬其右手無名指，他於是大叫「放開，咬斷我手指！」惟被告沒放口。他嘗試縮手，掙脫後發現手指已斷，其後他在「Coach」門外尋回斷指，並於翌日接受接駁手術。梁在法官陳仲衡查問下確認，如施行「壓點控制」時，被告頭部後方有卸力空間，被按壓的位置便較不疼痛。 案件今續。

案件編號：DCCC778/19