六四31︱24名被告案件轉介區院審理 法庭昨向羅冠聰張崑陽發拘捕令

維園六四燭光晚會今年首度被禁止舉行，主辦團體支聯會當晚堅持在維園紀念，事後支聯會常委、壹傳媒創辦人黎智英以及黃之鋒、羅冠聰等民主派人士遭起訴，指他們涉嫌參與或煽惑未經批准集結。案件今在西九龍裁判法院再訊，並完成轉介區域法院手續，案件11月3日於區院再訊。各被告須於當日早上出席聆訊，聆訊會移師到西九龍法院舉行。

控方庭上表示，缺席聆訊的羅冠聰和張崑陽已經被發出拘捕令，現正等待警方執行，控方暫時沒有其他申請。主控庭外透露，拘捕令是昨天由主任裁判官羅德泉就本案簽發。

被控煽惑未經批准集結的13名被告為李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓恒、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤。除了黎智英，各人另與朱凱廸、胡志偉、梁國雄、何秀蘭、 羅冠聰、黃之鋒、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、梁國華、張崑陽及楊森被控明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控舉行未經批准集結罪。

案件上月聆訊時，被告羅冠聰和張崑陽缺席聆訊。二人今日繼續缺席。據了解，法庭於8月6日簽發控罪傳票，以郵遞方式派送給被告。羅冠聰早於6月24日已離港，而張崑陽則於8月14日離港。

【案件編號：ESS13460-13463、ESS13518-13526、WKS8788-8812、WKS9398/20】

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