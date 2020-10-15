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六四31︱24名被告案件轉介區院審理 法庭昨向羅冠聰張崑陽發拘捕令

45分鐘前
壹傳媒創辦人黎智英今到庭應訊。

維園六四燭光晚會今年首度被禁止舉行，主辦團體支聯會當晚堅持在維園紀念，事後支聯會常委、壹傳媒創辦人黎智英以及黃之鋒、羅冠聰等民主派人士遭起訴，指他們涉嫌參與或煽惑未經批准集結。案件今在西九龍裁判法院再訊，並完成轉介區域法院手續，案件11月3日於區院再訊。各被告須於當日早上出席聆訊，聆訊會移師到西九龍法院舉行。

控方庭上表示，缺席聆訊的羅冠聰和張崑陽已經被發出拘捕令，現正等待警方執行，控方暫時沒有其他申請。主控庭外透露，拘捕令是昨天由主任裁判官羅德泉就本案簽發。

被控煽惑未經批准集結的13名被告為李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓恒、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤。除了黎智英，各人另與朱凱廸、胡志偉、梁國雄、何秀蘭、 羅冠聰、黃之鋒、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、梁國華、張崑陽及楊森被控明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控舉行未經批准集結罪。

案件上月聆訊時，被告羅冠聰和張崑陽缺席聆訊。二人今日繼續缺席。據了解，法庭於8月6日簽發控罪傳票，以郵遞方式派送給被告。羅冠聰早於6月24日已離港，而張崑陽則於8月14日離港。

【案件編號：ESS13460-13463、ESS13518-13526、WKS8788-8812、WKS9398/20】

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六四31支聯會黎智英煽惑他人參與未經批准集結涉嫌明知而參與未經批准集結罪羅冠聰張崑陽
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