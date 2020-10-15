港安醫院用錯方法處方止痛藥未於時限內通報 遭衞生署發規管信

香港港安醫院一名護士不按醫生處方而行，以錯誤方法給病人止痛藥，幸因病人無藥物敏感，健康不受影響。按衞生署規定，事故屬「重要風險事件」，惟醫院未有在24小時限期內通報該署，署方向醫院發規管信。今次是本港今年第3宗私院醫療事故。

香港港安醫院指，一名原應接受手術的40歲男病人，8月3日因發燒及肚痛，到該院求醫。其間，該院護士沒有遵守醫院指引及跟從醫生處方，以錯誤方法為病人用止病藥。院方拒絕透露用錯甚麼方法，止痛藥劑量有否用錯等，僅稱院方發現事件後，已即時聯絡主診醫生，得悉病人沒有藥物敏感，維生指數亦正常，健康不受影響。

院方稱，病人如期接受手術及出院，健康沒有受影響。院方就事件向病人致歉。

至於港安醫院延報事故，衞生署認為醫院違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》，已發規管信勸喻。港安醫院稱，會加強與衞生署溝通。院方拒絕透露涉事護士會否被處分或革職。

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