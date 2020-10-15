武漢肺炎︱公院推「智慧模式」減人為失誤 未來可透過醫管局App遙距診症

「智慧醫院」是醫院服務模式新趨勢，武漢肺炎疫情下市民抗拒出入醫院，反而成為推動「智慧醫院」的契機。醫管局指，疫情中遙距診症及遙距復康服務較受市民歡迎，相信與遙距服務能減少親身前往醫院的風險有關，未來遙距診症將會進一步整合於醫管局應用程式「HA Go」內簡化程序。

隨科技發展，醫管局推動「智慧醫院」服務模式，包括逐步使用電子方式管理病人病歷，於公立醫院內外使用新科技取代人手工作等。醫管局會於公立醫院開展先導計劃，試用新科技，如於天水圍醫院全面應用智慧床頭顯示板等，方便醫護更新病人特別醫療需要的情況，亦減少人為失誤。

武漢肺炎疫情自今年初爆發，多項「智慧醫院」科技發揮較大功能，例如2003年沙士疫情曾用作管理疫情數據，在今次疫情中亦用以統計病人情況，包括實時更新病人病情、出院狀況等。至於亞博館開設的社區治療設施，由於場地空間較大，醫管局亦採用機械人協助為病人送餐及派發日常用品，亦負責場地消毒清潔等工作。

逾8,000病人曾使用復康運動教學影片

疫情之下，市民較抗拒出入醫院，反而為推動「智慧醫院」帶來契機。醫管局資訊科技及醫療信息部總行政經理彭育華指，以遙距診症為例，雖然以往都有應用及先導計劃，但疫情期間病人的接受程度明顯較高，包括避免親身前往醫院的風險等。此外，醫管局應用程式「HA Go」內的「eRehab」復康功能，由於病人毋須前往醫院即可觀看復康運動教學影片，疫情下較受歡迎，截至今年7月中，累計有逾8,000名病人曾經使用，教學影片錄得逾17萬次播放。

彭又透露，現時將軍澳醫院耳鼻喉科、伊利沙伯醫院腦外科及屯門醫院專職醫療，均有試用遙距診症。未來將會進一步將遙距診症服務整合至「HA Go」應用程式內，先導計劃對象為病情穩定的覆診病人，病人只要透過應用程式，即可得到預約覆診及遙距診症服務。

醫管局資訊科技及醫療信息部總行政經理許慶來表示，人工智能及5G技術會是未來「智慧醫院」的發展方向，其中5G技術需要醫院硬件配合，新落成的醫院及舊醫院重建時，均會將5G配套納入規劃之中。

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