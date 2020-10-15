香港口罩「黃廠」銅鑼灣開實體店 提供平台予抗爭者賣產品撐同路人

主要由反修例運動抗爭者打點的本土口罩廠「黃廠」由網絡走入實體，近日先後在銅鑼灣及旺角開設實體店，希望方便巿民購買口罩同時，亦提供平台讓理念一致的抗爭者出售產品，進一步壯大黃色經濟圈。「港版國安法」之下，黃廠實體店仍見「黃到金」裝修，除有寫滿港人訴求的連儂牆和「我哋真係好撚鍾意香港」口號外，亦有由「女武神」原作者所畫，加入聲援12名被捕港人以及最近期警暴事件的「新女武神」畫作。黃廠老闆坦言《國安法》生效後多了顧慮，但他明言：「始終要憑良心去支持社會公義」。

記者 林俊謙

「黃廠」老闆黃先生在於銅鑼灣波斯富街的實體口罩店接受《蘋果》訪問時指，由於黃廠過去在不同地方設立臨時口罩送貨點時都出現困難，不少更要「朝行晚拆」，加上網上購買口罩的巿場已近飽和，故此決定在銅鑼灣和旺角開設實體店，希望擴展業務同時，亦能和其他「黃圈」藝術家和製造商合作，提供平台讓抗爭者出售產品，壯大黃色經濟圈。

談到黃廠口罩4月開售至今的銷情時，一直聘用抗爭者的黃先生稱感到滿意：「我哋都養活咗好多頭家，我諗都有50幾個夥計，同一般出面畀嘅人工，我哋盡量豐厚少少就豐厚少少，因為大家都係香港人，我哋只求薄利多銷」。

黃廠店未見「光時」和「港獨」文宣，但裝飾仍然「黃到金」，除店面寫有「我哋真係好撚鐘意香港」標語，更有由「女武神」原作者所畫，加入了聲援12名被捕港人，以及防暴警早前粗暴扯跌懷孕女士和拘捕12歲少女畫面的「新女武神」，有關圖案亦成為黃廠口罩的包裝盒設計，巿民只要集齊黃、黑、白三色口罩的包裝盒，新的女武神即會「現身」。

「新女武神」坐鎮店面聲援12名被捕港人

黃廠除出售自家口罩外，亦有提供平台出售手持黑旗的民主女神像，以及由其他黃店藝術家提供的「香港加油」帆布袋及獅子山外貌的發光時鐘。問到會否擔心警方和藍絲到場騷擾時，黃先生指：「開得門做生意，無得擔心」，但坦言在《國安法》下，擔心和顧慮有所增加，他只能更小心行事，確保產品沒有違法，並強調：「（我哋）始終要憑良心去支持社會公義，將事實反映喺我哋貨物上面。」

日前獲黃廠邀請出任「臨時店長」、吸引大批巿民到場排隊購買口罩的藝人王宗堯接受《蘋果》訪問時則指，「喺黃圈裏面，最好嘅係我哋可以互相幫助同團結，將所有嘅資源同力量可以共融一齊」，認為黃廠聘請生活上有困難的同路人，讓他們能夠有尊嚴地賺取生活費，十分有意義。

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