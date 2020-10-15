七旬翁捉警棍嗌開路被控阻差 今獲撤控准守行為

去年9.29「全球反極權大遊行」期間，警方在銅鑼灣一帶戒備，遭示威者喝罵要求離開。及後警員在銅鑼灣崇光百貨外揮動警棍，欲處理示威場面。一名七旬翁被指上前捉實警棍，妨礙警方工作。老翁事後被控阻差辦公罪，案件原定今早在東區裁判法院開審，但控辯雙方達成協議，老翁獲不提證供起訴，改以自簽2,000元、守行為12個月結案。

被告郭豪強（71歲）報稱為清潔工，被控於去年9月29日在軒尼詩道崇光百貨外故意阻撓在正當執行職務的警務人員、即警員18570。

郭在庭外稱，當日現場有大量人群聚集，非常擠擁，他因被「推推撞撞」而失足，隨手「捉住支棍」支撐身體，完全無意搶警棍。他又指現場「好多人叫囂，我幫手叫開路啫」。惟郭未及說明「開路」要求究竟是向示威者抑或警方提出，身旁的妻子便插口謂：「佢矇查查，行過睇熱鬧啫！」

案情指，案發當日網民發起「全球反極權大遊行」，下午2時半於銅鑼灣崇光出發，警隊總區應變大隊於2時派員到達現場，有警員於崇光門外看見約200名示威者正包圍一輛警車，警員18570上前協助，並手執警棍兩端擋在胸前防衞。

他見同袍一邊追截一名黑衣人，一邊叫「咪掟嘢」，遂加入協助追截。其間被告突然從警員18570的10點鐘方向出現，用力搶其警棍。被告及後遭制服，並以阻差辦公罪名被捕，惟被告仍一度掙扎試圖站起。

被告今獲准以2,000元簽保、守行為12個月。裁判官黃雅茵提醒被告，未來12個月要保持行為良好，不可干犯刑事罪行，特別是襲警和抗拒警務人員的相關罪行，否則要交出簽保的2,000元。有輕微聽障的被告回應稱：「明白。」

【案件編號：ESCC1329/20】

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