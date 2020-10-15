建制派揚言國安法懲泛民拉布

【本報訊】延任一年的第六屆立法會昨天展開新會期首次會議。近日傳出政府下月就實施境外投票提出修例，民主派甫開會就採取拖延政策，共12次要求點算會議的法定人數，會議共暫停2小時，務求拖慢整體審議進度，有建制派形容對泛民的策略「預咗」，預告若出現肢體衝突必會出動「撒手鐧」，報警以國安法處理。

12次要求點人數

由於特首林鄭月娥日前押後宣讀《施政報告》，立法會大會昨日早上11時一開會便進入審議法案環節，民主派多次提出要求點人數，會議數度暫停。

據了解，民主派全力進行「文鬥」，除點人數外，亦積極就政府首項條例草案、涉及免遣返聲請問題的《2019年成文法（雜項規定）條例草案》發言，有民主派議員相信，若然全體民主派議員配合，有可能到大會結束時，立法會仍未能表決該草案。

多名建制派議員都對民主派點人數拖延的政策表示不感驚奇，又指民主派點人數政策只會在法案二讀期間奏效，倘進入全體委員會階段，法定人數因早前修改《議事規則》後下降至20人，較難突襲成功，加上港版國安法生效後，若民主派以肢體衝突形式阻撓會議進行，建制派必會報警，要求以國安法處理，比起以往報警後以特權法控告議員的力度更強。

有建制派又指，即使政府要提出極具爭議的選舉安排修例，目前民主派提早拉布的影響都不大，一來政府可以調動議程，二來修例要走程序經法案委員會審議，都可以如以往審議高鐵「一地兩檢」般，密集式開會趕進度，在大會則交由主席梁君彥劃線，控制審議時間長短。