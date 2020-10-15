起底網公開段崇智私隱

【本報訊】一個名為「香港解密」的網站日前公開香港中文大學校長段崇智的私人資料，標註其為「亂港黃師」，指控他在反送中運動期間「目無法紀，公開袒護參與暴動被捕學生」，並刊登其辦公室電話及出生日期，人際關係一欄亦有顯示其妻子的名稱。

標註「亂港黃師」

中大回覆查詢時確認事件，指基於《個人資料（私隱）條例》，校方聯絡「香港解密」網站負責人，要求盡快移除該網站上有關校長段崇智教授的個人資料。校方不排除向個人資料私隱專員公署進一步投訴。

「香港解密」網站過往多次使用不同域名，每次均在爭議及投訴聲中關站。網站首頁的聲明指去年6月開始的反修例事件全面轉向暴力，「我哋相信邪不勝正，所以我哋設立咗香港解密網站，得到好多網民嘅爆料、支持同幫助」。

該網站列出2,551人的起底資料，分類包括「禍港黑記」、「亂港黃師」、「起底黑手」等，本報多名記者和職員亦為受害人。其中「亂港黃師」欄目包括約30名教育界人士的個人資料，當中有多名教協成員，如葉建源、張銳輝及方景樂等。

涉及中大校長段崇智的欄目中，網站斥其為「亂港黃師、放棄為人師表責任，目無法紀，公開袒護參與暴動被捕學生」，個人簡介包括其出生日期及辦公室電話，人際關係部份亦包含其妻子的個人資料。