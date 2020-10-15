跑友怨封路被指襲警 遇襲警稱怕起底沒驗傷

去年10月26日有人在觀塘道行人隧道貼連儂牆，警方接報後，不僅封鎖行人隧道，更將封鎖線擴大至牛頭角港鐵站及裕民坊方向。身穿運動裝束的街坊被指在油站對開對警員批踭，又涉拗警員手指。街坊今就襲警罪受審，遇襲警長供稱不排除被告批踭或出於意外，並承認事後沒到醫院驗傷，「好多醫護起我哋底，我唔希望因為依啲小事俾人起底」。

任文員的被告王志豪（37歲）早前已承認未在規定下出示身份證明文件罪，今否認襲警罪。控方傳召報稱遇襲受傷的警長53850劉協成及目睹事發經過的同僚作供。

隸屬東九龍衝鋒隊的警長劉協成供稱，去年10月26日晚上，他與隊員到觀塘道某行人隊道，處理刑事損壞案。他安排同袍在觀塘道行人路設立封鎖線，封鎖線一端靠近港鐵牛頭角站，另一端則靠近裕民坊。

辯方稱被告當日只是落街跑步

劉續稱，其間被告在行人隧道附近的行人路出現，並說：「點解封鎖行人路？不如封鎖晒成條馬路！」他遂向被告解釋，並護送被告離開。兩人並肩而行至加德士油站附近時，被告突批踭打中他的左胸，他大叫：「做咩批我踭？」兩人再向前走約8米，被告突再用手拗他的右手指，故他再大叫：「做咩嘢？想襲警呀？」他立即著同袍20900截停被告。

辯方直指根本沒發生所謂的襲擊事件。警長不同意，但不排除被告首次批踭事件並非故意，可能是意外。

警長又解釋，他事後只感到痛楚，但沒表面傷痕，故沒到醫院檢查，更稱「好多醫護起我哋底，我唔希望因為依啲小事俾人起底」。警長作供時一度情緒激動，需由裁判官提醒注意。

辯方又指，警長當時手持圓盾，並用圓盾撞被告，警長不同意。辯方再指，被告被捕時一身運動裝束，正在跑步。警長不同意，但他在證人供詞中的確描述指被告當時身穿運動裝束。

警認讚被告兒子可愛 但否認說過「長大後不要做暴徒」

警員20900供稱，當時被告與警長行至埃索油站附近時，被告突然拗警長右手指。辯方盤問警員20900時，質疑他根本看不到事發經過。警員不同意，並強調沒跟警長商量如何作供。

辯方又向警員20900指出，被告當時對警方說他只是跑步，沒有帶身份證，可讓警員隨便搜身。警員同意被告如此說過。辯方隨即指被告曾說過再跑步15分鐘便回家，警員不排除被告確曾如此說過。

辯方再指出，當被告被帶返警署，警員看到被告兒子照片，曾讚被告兒子很可愛，但望被告兒子以後不要做暴徒。警員答謂確曾讚賞被告兒子可愛，但沒說過「長大後不要做暴徒」一語。

案件表證成立，被告不自辯亦不傳召證人。辯方呈上6份由被告朋友所寫的供詞，證明被告品格良好，為人友善隨和，又會教小孩子踢球。

辯方結案陳詞時稱，控方指控不合常理，兩名控方警員證人同屬東九龍衝鋒隊，熟悉現場，但兩人所述的事發地點卻不同。警長稱事發於加德士油站對開，同袍則指事發於毗鄰的埃索油站，直言兩名證人的證供有分歧。裁判官需時考慮案中證供，押後至本月21日裁決。

【案件編號：KTCC450/20】

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