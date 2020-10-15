趙小高壓　七成教師離職

【本報訊】青衣仁濟醫院趙曾學韞小學爆校政風波。新任校長林美霞被指高壓治校，又一意孤行推翻教師選書結果，甚至力谷學生要有高層次思維，學生、家長及教師均感吃不消。本報獲悉，該校新學年現逃亡潮，超過三分之二教師離職，校務處只剩兩名職員。

趙小現任校長林美霞2018年9月上任，不但設立多個委員會，又要求教師承擔大量非教學工作，如撰寫計劃書和處理報價單；一旦工作上有閃失，更要求教師撰寫「異常報告」，令教師疲於奔命，承受壓力。

校長逼做中學工作紙

本報接獲投訴，不滿指林干預教師選書，推翻成長課選書結果。本報取得趙小去年3月選書評分紀錄，共有三間出版社供選擇，分別為優質教育生命中心出版社、文林出版社及新領域出版社，按慣例由任教該科的的班主任評分。有教師透露，該次選書會議中，林僅列席優質教育出版社的簡介會，事後大讚該出版社，惟最終文林出版社評分最高。據悉，林去年5月要求再召開選書會議，涉向教師施壓「諗清楚喎」。林更指示教師另製簡報比較，總結以粗體顯示優質教育出版社《讓生命高飛》的優點，結果大部份原傾向文林的教師「轉軚」，優質教育最終勝出。

林被質疑力谷學生「高層次思維」。有該校特殊學習需要（SEN）學生家長表示，林上任後教學課程變得急進，要求小學生做中學程度工作紙，其子難以適應，她也大感吃力。

據了解，在林高壓治校下，去年全校31人教師團隊超過三分之二「跳船」，21人於新學年離職，僅10名舊人留任。據《小學概覽》，上學年趙小僅26%教師年資四年或以下，新學年四年或以下年資教師比例增至56.2%。據悉，新學年開學至今，該校再有至少兩名新聘教師辭職，當中包括小學學位教師（PSM）職級，有新聘教師亦考慮辭職。校務處人員亦屬「重災區」，八位職員中只有兩位留任。

教育局表示，已要求學校提交調查報告，並會嚴肅跟進及繼續與學校保持緊密聯繫。校方則覆稱，當日成長課選書會議由教師及家長委員共同決定選用有關教材，校長沒有參與，校方不時向法團校董會報告教師及職員的聘任情況。