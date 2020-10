蘋果訂閱制勇奪「世界報業協會」兩項金獎

「最佳訂閱內容策略」金獎

Best Paid Content Strategy - Gold Award

以「新聞有價」打開序幕,《蘋果》以最切合香港人需要的訂閱服務而贏得國際殊榮。

「最佳新聞品牌推廣」金獎

Best Marketing Campaign for News Brand - Gold Award

《蘋果》致力發掘真相為香港人發聲,「用真相對抗不義」的報道宗旨,除了得到讀者支持,更得到國際專業認同。

獲國際業界專業認同

全球具備很高公信力的「世界報業暨新聞出版協會」( WAN-IFRA ),今日(15日)在新加坡以網上直播形式,舉行被譽為「全球傳媒最高殊榮」的亞洲區頒獎典禮:「2020年亞洲數碼傳媒大獎」(Asian Digital Media Awards 2020)。《蘋果日報》網上版擊敗來自全亞洲各地多間著名傳媒機構,憑訂閱制勇奪兩項金獎:「最佳訂閱內容策略」及「最佳新聞品牌推廣」。金獎得主將榮獲資格,自動晉身「世界數碼傳媒大獎」(WAN-IFRA’s World Digital Media Awards),與各地金獎得主角逐全球最高殊榮,結果將會在「世界新聞傳媒大會 2021」(World News Media Congress 2021)公佈。

具突破性的數碼新聞產品

是次《蘋果動新聞》參賽的世界報業暨新聞出版協會亞洲數碼傳媒大獎共設10個組別,專門表揚具突破性的數碼新聞產品。其他組別得獎者包括《路透社》(新加坡)、日本《朝日新聞》、新加坡《海峽時報》、新加坡《聯合早報》及香港《南華早報》等等。

本年度再次獲獎

《蘋果日報》網上版是繼早前在卓越傳媒大獎Spark Awards 2020狂掃11金11銀及4銅獎項,及奪得代表最高榮譽的Media Brand of the Year以及Media Owner of the Year之後,再次憑訂閱制得獎,證明《蘋果》的內容及製作均得到業界以及廣大讀者的認同。

講真相需要勇氣,更需要你

《蘋果》感謝讀者支持,即使前路難行,《蘋果》每位記者和同事將繼續為新聞自由和《蘋果》讀者而努力,繼續撐落去。

