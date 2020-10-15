港人葉子健輸逾千票 港大研究生校委連續6年由大陸生出任

一連三日投票的港大校委會研究生一席選舉結果出爐，就讀文學及文化研究碩士的香港學生葉子健取得1,375票，不敵有2,494票的大陸學生、現港大研究生會主席張潤智，令該席位連續6年由大陸學生出任。

根據紀錄，2015至2017年此席位都由大陸學生奪得，而過去兩年則均由大陸學生在沒有競爭下自動當選。今次選舉的一席，之前由大陸學生、醫學院3年級博士生王宇辰擔任。任期今日屆滿的王，曾於7月的校委會會議上投票支持解僱法律系副教授戴耀廷。

王今年轉戰同步舉行的教委會研究生代表選舉，以1,956票擊敗取得1,216票的港人對手、文學院一年級碩士生朱顥廷。

昨日投票結束前數小時，有大陸學生在通訊軟件微信為兩名大陸候選人拉票，稱「如果各位研究生們不想被猥瑣下流侮辱女性和醫護的人渣代表、涉嫌分裂國家的毒瘤代表」，則應參與投票，「讓污濁之氣遠離校園」。

港大校委會為港大最高管治機關，根據條例可行使大學的所有權力，包括解散或改革研究所、專科學院，甚至有權終止校長、副校長等主管級人員的聘任。現屆港大校委會便於今年7月，以18票比2票大比數通過「炒戴」。現時校委會23名委員中，只有7人為民選代表，包括本科生及研究生代表各1名，以及5名教職員代表。其餘大部份席位由校外政商界人士出任，包括曾於2015年表明反對前法律學院院長陳文敏出任副校長的政協委員黃景強、建制派「班長」廖長江之妻王沛詩、經民聯立法會議員石禮謙、信和集團副主席黃永光等。

至於經調查後建議保留戴耀廷教席的教務委員會，則以教職員或學生代表為主。52人中21人為民選代表。

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